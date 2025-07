Dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, il tentatore Flavio Ubirti è stato fotografato mentre si rilassava. Ecco dove e con chi era.

Flavio Ubirti dopo Temptation Island

Flavio Ubirti è il tentatore di Temptation Island che ha fatto subito colpo su ogni singola fidanzata del programma. La sua prima apparizione nel reality è avvenuta nel momento in cui le protagoniste sono state chiamate a scegliere colui che più piaceva loro. La prima a parlare è stata Maria Concetta, la quale ha scelto proprio Flavio e le altre hanno rivelato che avrebbero fatto lo stesso nome.

Anche sul web il pubblico è impazzito e si è subito innamorato dell’aspetto fisico del giovane di 24 anni che oggi abita a Firenze e lavora facendo il calciatore e il modello. Il suo profilo Instagram ha avuto un’impennata di follower davvero incredibile dal giorno alla notte e tutti vorrebbero conoscerlo meglio.

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato un’indiscrezione secondo la quale Flavio Ubirti si avvicinerà molto a una delle fidanzate, mentre in queste ultime ore è stato paparazzato mentre si rilassava in piscina. Qui non era solo ma in compagnia di una persona, come mostra il sito Biccy.

La segnalazione sul tentatore Flavio Ubirti

Se pensate che fosse questa fidanzata di Temptation Island, purtroppo dobbiamo darvi una cattiva notizia. Il tentatore era insieme a un suo amico, in quanto gli è severamente vietato (come a tutti gli altri) farsi vedere con altri personaggi del reality di Canale 5. Per evitare spoiler, infatti, devono tenere i profili social privati e non frequentare nessuno dalla trasmissione in pubblico.

Per saperne di più sulla sua vita privata dopo Temptation dovremo attendere la fine della trasmissione, prevista per fine luglio.