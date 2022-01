1 La battuta di Soleil Sorge su Manila Nazzaro

Ieri pomeriggio il Grande Fratello Vip ha dato la possibilità ai vipponi di mettersi alla prova con una nuova attività: trasmettere una trasmissione radiofonica. Un qualcosa che già avevamo visto nella precedente edizione del reality show e, visto l’enorme successo, è stata riproposta anche quest’anno. Nello spazio con protagonista Soleil Sorge, Barù e Jessica Selassié è successo qualcosa che ha fatto rimanere male Manila Nazzaro. Ma andiamo per gradi.

La puntata di GF Vip Radio si è aperta proprio con la showgirl, in compagnia di Davide Silvestri e Kabir Bedi. Spazio poi proprio a Soleil Sorge e i suoi due compagni menzionati precedentemente. Durante la chiacchierata Barù ha fatto una battuta: “Doveva esserci Manila qui e io dovevo essere con Davide e Kabir”. L’affermazione dell’enologo ha portato l’influencer italo-americana a fare una battuta: “Manila è in cucina a lavare i piatti, tesoro mio. Se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi dispiace”.

Frase che ha lasciato di stucco tutti i concorrenti che stavano seguendo lo spazio e che si sono guardati tra loro imbarazzati. C’è chi ha borbottato qualcosa, chi ha dato occhiatacce e chi come Delia Duran ha apostrofato Soleil Sorge come “str**za” dicendo poi che questa è “cattiveria, la cattiveria” per aver pronunciato quelle parole su Manila Nazzaro.

Quanto cazzo mi fa ridere padre basciano ma come abbiamo fatto a sottovalutarlo così tanto, lui sarebbe dovuto entrare a settembre 😭 #gfvippic.twitter.com/Egux93ENyx — BagnoTrash (@bagnotrash) January 26, 2022

Quanto detto da Soleil Sorge ha fatto rimanere molto male Manila Nazzaro, la quale prima del ritorno della coinquilina, si è sfogata con gli altri: “Questo lavoro, però, lo so fare meglio di lei”. Davide Silvestri ha commentato dicendo che Soleil dovrebbe darsi una calmata e Katia Ricciarelli ha aggiunto: “Ma soprattutto questa battuta gratuita.

Successivamente il discorso si è spostato in cucina e anche Delia Duran ha mostrato disapprovazione nelle parole di Soleil Sorge: “Umiltà ci vuole nella vita e purtroppo lei non ce l’ha”. Manila Nazzaro ha continuato a dire che essere definita ‘lavapiatti’ da Soleil non lo vede come umiliazione, perché tutto ciò che ha fatto è perché le fa piacere. Tutti comunque in generale sembrano essersi schierati dalla parte della Nazzaro (QUI IL VIDEO)

Ma non è finita qui, perché poco dopo tra le due c’è stato uno scontro…