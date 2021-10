L’accusa dei vipponi a Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Soleil Sorge e Sophie Codegoni – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Durante la serata di ieri, come vi abbiamo raccontato in precedenti articoli, il Grande Fratello Vip ha organizzato una serata a tema, Gang a New York. Tutti i vipponi, da Soleil Sorge a Manuel Bortuzzo, hanno così indossato abiti in costume e si sono molto divertiti sia nella preparazione della cena che della festa in generale. Ma c’è un ma che, come al solito, ha scosso gli animi della Casa.

Qualche concorrente ha sollevato una forte accusa nei confronti di Soleil Sorge, che ha lasciato perplessi gli utenti del web. L’influencer, infatti, insieme a Sophie Codegoni durante i festeggiamenti ha cotto della carne alla brace per lei e per i suoi compagni d’avventura. Fin qui tutto bene, se non fosse che questa mattina Jessica Selassié ha avuto qualcosa da recriminare. La Princess, infatti, ha attaccato Soleil di aver “avvelenato” tutti gli altri concorrenti. Questo perché, a suo dire, per aver tolto la carne dalla stagnola e cuocerla al barbecue e la stessa ‘ciccia’ sarebbe rimasta poi cruda. Causa che avrebbe provocato così il malessere degli altri vipponi.

Colpevole di questo, ovviamente, anche Sophie Codegoni, che secondo Jessica Selassié ha le stesse colpe di Soleil Sorge, anche se pare avercela maggiormente con quest’ultima. Qualche utente poi fa notare che in realtà il cibo per la maggior parte è stato cucinato da Aldo Montano e Alex Belli. Solo alcuni pezzi di carne hanno visto come cuoche proprio Soleil e Sophie. Tra le altre cose l’attore pare aver rivelato che in realtà c’erano dei pezzi di carne bruciati, provando in qualche modo a scagionare Soleil e Sophie. Ecco i racconti degli utenti di Twitter…

I tweet degli utenti

Il racconto degli utenti su Twitter

Insomma il web è convinto che Jessica Selassié, così come altri concorrenti, stiano esagerando nei confronti di Soleil Sorge e trovino qualsiasi scusa pur di attaccarla o screditarla. E voi che ne pensate di quanto successo al GF Vip?