Soleil Sorge tira in ballo Belen al GF Vip, la Rodriguez risponde

La risposta di Belen a Soleil Sorge

Soleil Sorge e Belen Rodriguez – Foto di Soleil per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip si è a lungo parlato di Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo partenopeo è stato messo davanti a tutte le donne della Casa che, in settimana, hanno espresso non poche perplessità sul suo conto. Ad avere il dente maggiormente avvelenato con lui l’ex fidanzata Soleil Sorge che, dopo una domanda di Alfonso Signorini, ha tirato in ballo Belen Rodriguez.

Gianmaria Antinolfi in passato ha vissuto un flirt con l’ex moglie di Stefano De Martino ed è stato presentato al GF Vip come un latin lover. Peccato, però, che proprio nella Casa abbia ricevuto un due di picche clamoroso da Sophie Codegoni, dopo aver chiuso la relazione con la fidanzata Greta.

Sebbene abbia provato più volte a conquistare il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne, ogni tentativo è stato vano. Ripercorrendo dunque questi episodi il conduttore ieri ha chiesto al ragazzo: “Come hai fatto ad avere Belen? Come ha fatto ha cadere nella rete di Gianmaria?”. Non è mancata l’ironia da parte di Sophie, che ha risposto con un: “Perché non ci viveva insieme”. Il presentatore poi, rivolgendosi a Soleil Sorge ha insistito con la medesima domanda. L’influencer senza peli sulla lingua ha ribattuto: “Dovremmo chiederlo a lei…. Allora, facciamo così, quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e quello che ti ha detto lei”.

La stoccata non è passata inosservata e qualcuno ha quindi chiesto a Belen Rodriguez se potesse rispondere in qualche modo a quanto detto da Soleil Sorge. A quel punto, letto il commento, la showgirl argentina si è sentita di dover dire la sua: “Sinceramente non so cosa sia successo”, ha ribattuto.

La risposta di Belen Rodriguez

Così Belen Rodriguez ha risposto, in qualche modo, a Soleil Sorge dopo la polemica nata al GF Vip che coinvolge Gianmaria Antinolfi.