In puntata ieri Rasha Younes ha scoperto in diretta le parole del suo ex fidanzato Manuel. Non è tardata ad arrivare la replica della gieffina e a essere coinvolto nella vicenda anche Omer, che non è rimasto certo a guardare.

Grande Fratello, la risposta di Rasha all’ex fidanzato

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda il 24 novembre, non abbiamo solo scoperto il nome del primo finalista e del nuovo arrivo dal GF Vip del Kosovo. Rasha Younes ha avuto modo di rispondere alle accuse del suo ex fidanzato Manuel, rilasciate un’intervista a Fanpage.it.

Il reality, condotto da Simona Ventura, ha permesso alla gieffina di leggere parte delle dichiarazioni di Manuel, con una busta rossa consegnata personalmente da Super Simo.

Alla lettura delle parole del suo ex, Rasha Younes ha reagito con decisione. “Io volevo prendere le distanze da questa persona per quello che è”, ha detto, sottolineando che il loro rapporto è stato estremamente negativo sotto tanti punti di vista. Lei stessa ha affermato di essersi innamorata da giovane di un uomo che considera sbagliato. La sua reazione è stata chiarissima: “È la storia più tossica che abbia mai avuto”, ha dichiarato, aggiungendo che la sua relazione con Manuel era costellata da un atteggiamento di controllo e manipolazione.

Rasha Younes ha anche respinto le accuse di aver tratto benefici economici da questo legame, spiegando: “Manuel sa perfettamente chi sono. Quando voleva comprarmi con orologi e regali, glieli ho sempre lanciati dietro”. La concorrente ha raccontato anche degli altri episodi legati al suo ex.

La reazione di Rasha è stata dunque piuttosto decisa. “Sono felicissima di essermi ripresa la mia vita. Con i suoi soldi non ci faccio nulla, perché non mi ha mai potuto comprare”, ha spiegato con forza.

La reazione di Omer alle parole dell’ex di Rasha

Nel corso della discussione, anche Omer Elomari, altro concorrente del Grande Fratello, ha preso le difese di Rasha Younes. Quando Manuel aveva dichiarato che Rasha non bacia Omer perché non era interessata, quest’ultimo ha risposto con fermezza: “So benissimo chi è Rasha, più di lui. Conosco la nostra cultura e conosco lei meglio di quanto la conosca lui”.

Una chiara dimostrazione di supporto nei confronti di Rasha.

La risposta di Rasha Younes e il suo atteggiamento deciso dimostrano quanto sia pronta a lasciarsi alle spalle il passato e a riprendersi il controllo della sua vita. Un momento che ha colpito i telespettatori del Grande Fratello per il modo in cui entrambi l’hanno affrontato.

Vedremo dunque se Manuel deciderà di rispondere ancora.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.