La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è ormai arrivata alle battute finali, ma a far discutere non sono soltanto le dinamiche del reality. Nelle ultime settimane, infatti, il programma è stato travolto da una lunga serie di spoiler che hanno svelato in anticipo dettagli sul cast, sulle eliminazioni e perfino sull’avvicinarsi della finalissima. Una situazione che avrebbe spinto la produzione a intervenire con decisione, richiamando concorrenti e persone vicine ai naufraghi al rispetto degli accordi di riservatezza. A riportare i retroscena è Fanpage.it, che ha ricostruito quanto sarebbe accaduto dietro le quinte del programma.

Spoiler Isola dei Famosi: il richiamo della produzione

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la finale dell’Isola dei Famosi è in fase di registrazione nelle Filippine e potrebbe concludersi il 16 o, più probabilmente, il 17 luglio. Per evitare che il nome del vincitore venga diffuso prima della messa in onda, la produzione avrebbe deciso di registrare più finali alternativi, una strategia già utilizzata in passato da altri programmi televisivi. Nonostante questa precauzione, il problema degli spoiler continua a rappresentare una delle principali criticità dell’edizione. Nelle scorse settimane sono infatti trapelate numerose informazioni ben prima della trasmissione ufficiale delle puntate, alimentando discussioni sui social e togliendo sorpresa agli spettatori.

Molti degli spoiler sarebbero nati involontariamente dagli stessi concorrenti o dai loro familiari. Alcuni ex naufraghi, una volta rientrati in Italia, hanno pubblicato contenuti sui social che lasciavano intuire la loro eliminazione, mentre altri hanno iniziato a seguire su Instagram compagni d’avventura o parenti conosciuti durante il reality, offrendo ulteriori indizi sullo svolgimento del programma. Tra gli episodi più discussi viene citato quello di Eva Grimaldi, fotografata in Italia con un cappellino che riportava la scritta “Filippine”, dettaglio che avrebbe confermato il suo ritorno a casa. Anche alcuni familiari dei concorrenti avrebbero contribuito, involontariamente, alla diffusione di informazioni riservate attraverso post e commenti pubblicati sui social. Di fronte al moltiplicarsi delle indiscrezioni, la produzione avrebbe richiamato concorrenti eliminati, collaboratori e persone vicine ai naufraghi, ricordando loro l’obbligo di rispettare gli accordi di riservatezza previsti dal contratto.

Isola dei Famosi: cosa prevede il contratto dei concorrenti

Sempre secondo Fanpage.it, il regolamento firmato dai partecipanti stabilisce precise limitazioni anche dopo l’eliminazione dal reality. I concorrenti possono tornare a utilizzare il proprio telefono e i social network, ma soltanto pubblicando contenuti neutri che non permettano di capire dove si trovino o quale sia stato il loro percorso nel programma.

Il contratto vieterebbe inoltre di confermare la partecipazione al reality prima dell’annuncio ufficiale di Mediaset o Banijay, di rivelare eliminazioni, prove, dinamiche di gioco o qualsiasi dettaglio che possa compromettere la segretezza della trasmissione.

Le stesse regole riguarderebbero anche agenti, collaboratori e familiari dei concorrenti. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza sarebbero previste penali economiche molto elevate, anche se spetterà alla produzione valutare caso per caso se applicarle. Nel frattempo, anche la conduttrice Selvaggia Lucarelli è intervenuta pubblicamente chiedendo maggiore rispetto per il lavoro di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del programma e invitando a evitare la diffusione di anticipazioni che rischiano di compromettere l’esperienza del pubblico.