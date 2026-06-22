Mancano ancora circa sette mesi a Sanremo 2027 ma, dopo l’annuncio di qualche mese fa su Stefano De Martino, che per la prima volta nella sua carriera sarà al timone della kermesse musicale, non mancano le indiscrezioni. L’ultima è davvero clamorosa: il conduttore napoletano infatti vorrebbe l’ex moglie, Belen Rodriguez, con lui sul palco dell’Ariston!

Sanremo 2027: è già tempo di preparativi per Stefano De Martino?

Il Festival di Sanremo è vero che dura solamente cinque giorni ma, in realtà, già una volta terminata una edizione è subito tempo di pensare alla prossima, tra i Big da scegliere, le Nuove Proposte, i co-conduttori, le co-conduttrici, il come si svilupperanno le varie serate eccetera. Insomma, tutto quello che c’è dietro la realizzazione della kermesse richiede tanto tempo e la massima attenzione affinché il tutto si svolga poi nel miglior modo possibile. Nel 2027, come saprete, toccherà a uno dei conduttori del momento, ovvero Stefano De Martino, prendere le redini della kermesse musicale. Le attese nei suoi confronti sono davvero elevate, ci si aspetta tanto ed è per questo che il conduttore napoletano è da settimane già al lavoro per preparare il Festival. Nelle ultime ore è spuntata un’indiscrezione davvero clamorosa: pare che Stefano voglia proprio la sua ex moglie, Belen Rodriguez, sul palco con lui!

“Vuole Belen”. Stefano De Martino, l’indiscrezione clamorosa su Sanremo 2027

L’indiscrezione è clamorosa: Stefano De Martino vorrebbe la sua ex moglie, Belen Rodriguez, a Sanremo 2027! A lanciare lo scoop è stato Roberto Alessi sul settimanale Gente: “Stefano vorrebbe proporre la sua sfera affettiva sul palco. Lui e il suo gruppo di lavoro vogliono coinvolgere Belen sul palco di Sanremo per una fugace apparizione come ha fatto quest’anno con Samurai Jay”. Quindi, stando all’indiscrezione, Belen non sarebbe coinvolta come co-conduttrice o come una presenza strutturata all’interno del cast ma la sua sarebbe una partecipazione speciale. Per il momento, però, si tratta solamente di una indiscrezione, senza alcuna conferma. Staremo a vedere!

Stefano De Martino: il legame con Belen Rodriguez

Sono stati sposati, si sono lasciati e ripresi più volte, insieme hanno avuto un figlio, Santiago. Oggi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da quello che si può vedere, sono in ottimi rapporti, tanto che in questo periodo, così difficile per la conduttrice argentina dopo il malore e il conseguente ricovero e i presunti incidenti da lei provocati a Milano, è stato proprio il conduttore napoletano uno di coloro che le è stato più vicino, a testimonianza di come, anche se una relazione finisce, si possa rimanere in buoni rapporti, in quanto l’affetto in questo caso non è mai mancato. Non sorprende dunque che De Martino possa volere proprio l’ex moglie a Sanremo!