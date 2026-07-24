La prossima edizione di Amici di Maria De Filippi potrebbe riservare una novità destinata a cambiare il percorso degli allievi. Oltre alle tradizionali discipline del canto e del ballo, nella scuola potrebbe infatti fare il suo ingresso anche la boxe, con Alessio Sakara tra i protagonisti del nuovo progetto. Al momento si tratta di un’indiscrezione, ma l’ipotesi sta già facendo discutere gli appassionati del talent. Per il programma non sarebbe una prima assoluta: in passato, infatti, Maria De Filippi aveva già sperimentato l’introduzione di una disciplina sportiva all’interno della scuola.

Alessio Sakara professore di Amici?

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Gabriele Parpiglia, dopo l’anticipazione di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Alessio Sakara potrebbe entrare a far parte del nuovo percorso formativo degli allievi. L’ex campione di MMA e volto televisivo di Tu sì que vales è oggi uno dei nomi più importanti degli sport da combattimento. Nell’ottobre 2025 ha conquistato il titolo dei pesi mediomassimi di bareknuckle boxing nella promozione statunitense BKFC, consolidando ulteriormente la propria carriera internazionale.

La sua eventuale presenza rappresenterebbe una novità significativa per Amici, che allargherebbe così l’offerta formativa della scuola oltre la danza e il canto. L’ipotesi assume inoltre particolare rilievo anche per il legame personale che unisce Sakara al mondo di Maria De Filippi. Il campione è infatti il compagno di Raffaella Mennoia, storica autrice e figura centrale della redazione dei programmi Fascino. Per Amici non si tratterebbe comunque di una rivoluzione assoluta. Già durante la sesta edizione del talent, infatti, la scuola aveva introdotto una disciplina sportiva, affidando la ginnastica artistica al campione olimpico Yuri Chechi. L’eventuale ingresso della boxe rappresenterebbe quindi un ritorno a quella formula, adattata però a una disciplina completamente diversa e con un professionista di primo piano come Alessio Sakara.

Amici: indiscrezioni sulla nuova edizione

Le novità, però, non riguarderebbero soltanto lo sport. Secondo le ultime indiscrezioni, la prossima edizione di Amici punterà maggiormente su giovani artisti che hanno già iniziato il proprio percorso nel mondo della musica ma che non hanno ancora raggiunto il grande pubblico. Il programma dovrebbe raccontare non solo la crescita artistica dei cantanti, ma anche tutto ciò che accompagna una carriera musicale: dalla produzione dei brani alle attività promozionali, passando per concerti, eventi e rapporti con manager e case discografiche.

Intanto emergono anche le prime indiscrezioni sul corpo docente. Anna Pettinelli non dovrebbe tornare dietro la cattedra di canto, avendo scelto di partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbero invece essere confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Per il momento non esistono conferme ufficiali né sull’arrivo di Alessio Sakara né sull’introduzione della boxe nella scuola. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, però, la prossima stagione di Amici potrebbe presentare uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni.