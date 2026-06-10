Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme in macchina. Il conduttore è sempre al suo fianco.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati paparazzati insieme. Il conduttore è sempre al fianco della showgirl e lo ha dimostrato soprattutto in questo momento così delicato per lei.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati insieme in macchina

Le ultime settimane non sono state semplici per Belén Rodriguez. In questo momento complesso, però, la conduttrice non è rimasta sola. Al suo fianco, infatti, ci sarebbe stato costantemente l’ex marito Stefano De Martino, pronto a sostenerla con discrezione e affetto. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, il conduttore avrebbe seguito da vicino la situazione, dimostrando ancora una volta quanto il rapporto tra i due sia andato oltre la fine del matrimonio. Stefano sarebbe stato presente nei momenti più difficili, offrendo supporto concreto e cercando di aiutare Belén a ritrovare serenità e stabilità. Un gesto che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del pubblico, da sempre affezionato a una delle coppie più amate e chiacchierate dello spettacolo italiano.

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A confermare il riavvicinamento sul piano umano è stato il giornalista Valerio Palmieri, su Chi, che ha raccontato come i due siano stati visti più volte insieme per le strade di Milano. Secondo il giornalista, Stefano avrebbe deciso di trascorrere sempre più tempo nel capoluogo lombardo proprio per stare vicino alla madre di suo figlio. Palmieri ha sottolineato come Belén abbia affrontato una fase di fragilità che, a suo avviso, avrebbe meritato maggiore delicatezza da parte dell’opinione pubblica. La stessa showgirl, del resto, in passato ha parlato apertamente delle difficoltà legate all’ansia e a momenti di depressione, scegliendo di condividere con sincerità alcuni aspetti della propria vita personale.Accanto a lei non ci sarebbe soltanto Stefano. Anche la manager Antonia Achille starebbe seguendo da vicino la situazione, aiutandola a pianificare il ritorno agli impegni professionali. Negli ultimi giorni le due si sarebbero incontrate proprio per discutere di nuovi progetti lavorativi e del futuro professionale della conduttrice.

Belen e Stefano: un rapporto che si è trasformato nel tempo

La storia tra Belén e Stefano è stata una delle più seguite del mondo dello spettacolo. Dal primo incontro al matrimonio, dalla nascita del figlio Santiago fino alle separazioni e ai successivi ritorni di fiamma, i due hanno attraversato fasi molto diverse della loro vita. Oggi, nonostante la relazione sentimentale appartenga al passato, sembra essere rimasto un legame profondo fatto di rispetto, affetto e comprensione reciproca.

Un rapporto che, secondo chi li conosce, si è evoluto nel tempo diventando qualcosa di diverso ma non meno importante. Ed è proprio questo aspetto a colpire maggiormente: la capacità di esserci l’uno per l’altra anche dopo la fine di una storia d’amore. Una presenza che molti considerano preziosa e che dimostra come alcuni legami possano continuare a esistere, pur cambiando forma.