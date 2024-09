Ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island. Andiamo a scoprire subito quali sono le anticipazioni della seconda puntata in vista del 17 settembre: tutto sulle coppie e streaming!

Anticipazioni Temptation Island seconda puntata 17 settembre

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island, in onda il 17 settembre su Canale 5.

Ci siamo lasciati con la conoscenza delle coppie e con i primi video nel pinnettu e falò in cui fidanzati e fidanzate hanno avuto modo di scoprire cosa è successo nei due villaggi con i rispettivi partner e non sono mancate le prime reazioni dure, ma anche lacrime.

Le coppie di Temptation 2024

Ma quali sono le coppie che fanno parte di questa edizione di Temptation Island 2024? Ecco qui chi sono tutti i protagonisti che ci terranno compagnia nel corso delle puntate:

Alle coppie si aggiungeranno tentatori e tentatrici.

Chi è il conduttore di Temptation Island? A presentare anche questa edizione è Filippo Bisciglia, che fungerà da voce narrante e ci spiegherà per filo e per segno il percorso delle coppie di questa nuova stagione.

Quando va in onda Temptation e quante puntate sono

Temptation Island quando va in onda e per quante puntate? La trasmissione guidata da Filippo Bisciglia è in programma il martedì sera in prima serata su Canale 5.

Non sappiamo se ci saranno dei cambiamenti in vista, ma pare proprio ch andrà in onda il martedì anziché il lunedì.

Soffermandoci invece sulle puntate, se faranno come per l’ultima edizione, dovremmo avere sei appuntamenti totali e solo tramite i video caricati su Witty scopriremo il destino delle coppie “un mese dopo” la fine del programma.

Dove vedere Temptation Island in TV e streaming

Ricordiamo infine dove vedere Temptation Island 2024 in TV e in streaming. Il programma si può guardare tutti i martedì su Canale 5, oppure se preferite potete scegliere Mediaset Infinity o Witty TV.

Che sia su sito o app, nelle due piattaforme si possono vedere le puntate o spezzoni in streaming sia in diretta che in un secondo momento. Per poterlo fare è necessario ovviamente accedere o iscriversi e inserire le credenziali.

Cosa succederà ancora a Temptation Island?