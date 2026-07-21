Il caso che ha coinvolto Sara e Gabriele continua ad alimentare il dibattito tra i fan di Temptation Island. Dopo la diffusione online di alcuni vecchi video che hanno riacceso le polemiche sulla coppia, è intervenuta direttamente Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e tra le più strette collaboratrici di Maria De Filippi, per chiarire la posizione della produzione. Le sue dichiarazioni mettono fine a molte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e spiegano cosa sarebbe realmente accaduto se quei contenuti fossero stati conosciuti durante la fase dei casting.

Raffaella Mennoia su Sara e Gabriele: “Non sapevamo nulla dei video”

Dopo la diffusione sul web dei filmati che hanno coinvolto Sara e Gabriele, sui social si sono moltiplicate le ipotesi. C’è chi ha sostenuto che la produzione avesse deciso di ridurre il loro spazio all’interno del programma e chi, invece, ha parlato di presunti interventi per modificare il loro percorso televisivo. Secondo Raffaella Mennoia, però, queste ricostruzioni non corrispondono ai fatti. L’autrice ha spiegato che la redazione non era a conoscenza dell’esistenza di quei video quando la coppia è stata selezionata per partecipare al reality. Proprio per questo motivo il loro viaggio nei sentimenti è stato raccontato integralmente, senza alcun taglio o modifica legata alla vicenda esplosa successivamente.

Mennoia ha, però, aggiunto un dettaglio destinato a far discutere: se quei contenuti fossero stati scoperti durante i casting, Sara e Gabriele non sarebbero stati scelti per partecipare al programma. Una decisione che, ha precisato, non sarebbe stata dettata da pregiudizi o discriminazioni, ma esclusivamente dalla volontà di evitare ai due ragazzi una forte esposizione mediatica e le inevitabili polemiche che, puntualmente, sono poi esplose dopo la messa in onda.

La produzione e il ruolo di Filippo Bisciglia

Nel corso dell’intervista, Raffaella Mennoia ha affrontato anche un altro tema che aveva incuriosito il pubblico: il comportamento di Filippo Bisciglia durante il percorso della coppia a Temptation Island. Molti telespettatori avevano infatti notato un coinvolgimento emotivo maggiore da parte del conduttore, soprattutto nei momenti più delicati e durante il falò di confronto finale. L’autrice ha chiarito che quei gesti non erano stati suggeriti dalla produzione, ma rappresentavano una scelta spontanea di Bisciglia.

Pur preferendo generalmente un approccio più neutrale nella conduzione del programma, Mennoia ha sottolineato che gli interventi del conduttore non hanno mai influenzato le decisioni dei protagonisti né modificato il naturale sviluppo della loro esperienza.

Le parole della storica autrice contribuiscono così a fare chiarezza su una vicenda che ha acceso il confronto tra il pubblico. Da un lato emerge la volontà della produzione di raccontare le storie senza alterarne il percorso, dall’altro viene ribadita l’attenzione nel tutelare i concorrenti anche una volta spente le telecamere, evitando, quando possibile, che possano trovarsi al centro di polemiche personali e mediatiche.