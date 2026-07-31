Rosario Monetti sorprende i fan dopo Temptation Island: nuovo taglio di capelli, barba, pelle più luminosa e un volto che molti hanno faticato a riconoscere. A riaccendere l’attenzione è stato un video pubblicato su TikTok, dove l’ex concorrente è apparso con un’immagine completamente rinnovata, scatenando curiosità e commenti sui social.

Il video social di Rosario Monetti spiazza i fan

Dopo l’esperienza a Temptation Island, Rosario Monetti è apparso profondamente diverso rispetto a come il pubblico lo aveva conosciuto nel programma. Il cambiamento è emerso già durante lo speciale Un Mese Dopo, trasmesso su Canale 5, dove l’ex protagonista ha mostrato un’immagine rinnovata: capelli con un nuovo taglio, barba diversa, pelle dall’aspetto più luminoso e orecchini che completano il nuovo stile. A colpire maggiormente, però, è stata la percezione di un volto quasi irriconoscibile.

La trasformazione è tornata al centro dell’attenzione con uno degli ultimi contenuti pubblicati su TikTok. Dopo un periodo lontano dai social legato alle registrazioni del programma, Monetti ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi follower per segnalare la presenza di numerosi account falsi. Nel video ha spiegato: “Ciao a tutti, non è da me fare i video parlati infatti sono un po’ imbranato. Lo sto facendo perché ci sono tantissimi profili fake a nome mio e questo è il mio originale”.

Il messaggio, tuttavia, è passato quasi in secondo piano: a dominare la conversazione nei commenti è stato ancora una volta il suo aspetto. Alcuni hanno notato labbra più pronunciate e zigomi maggiormente definiti, arrivando a chiedersi se dietro il cambiamento ci fosse qualcosa di più di un semplice nuovo look.

Temptation Island, Rosario Monetti “cambia faccia”: cosa non torna

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere. Una follower, colpita soprattutto dalle espressioni mostrate durante il filmato, gli ha domandato: “Ma perché fai queste facce?”. Rosario ha cercato di chiarire che il suo atteggiamento dipendeva esclusivamente dalla poca familiarità con questo tipo di contenuti: “Ti giuro, sono imbranato, ci ho provato”. Ancora più diretta è stata la domanda di un’altra persona: “Ma cosa è successo? Non eri così, Rosario”. Anche in questo caso la risposta dell’ex concorrente è stata ironica e immediata: “Non lo so! Non mi so fare i video! Lo volevo togliere, però ormai sembrava brutto”. A suscitare ulteriore curiosità è stata poi la questione dei filtri. Una ragazza, nel tentativo di tranquillizzarlo, gli ha consigliato di non ricorrere a effetti digitali, sostenendo che fosse già “un bono”. Monetti ha però precisato che nel filmato non aveva utilizzato alcun filtro. Una puntualizzazione che, anziché chiudere la discussione, ha alimentato ulteriormente le domande sul suo cambiamento.

Dopo il polverone social, Rosario Monetti è tornato a mostrarsi in un nuovo video girato in auto, questa volta con il sorriso e un atteggiamento divertito davanti alla curiosità suscitata. L’ex volto di Temptation Island ha scelto di ironizzare sulla vicenda, continuando a ricondurre il presunto cambiamento alla sua poca dimestichezza con la telecamera.

Per il momento, invece, Rosario non ha commentato le ipotesi su possibili interventi estetici. Il nuovo taglio, la barba, gli accessori e un’immagine molto diversa da quella mostrata in tv hanno però contribuito ad alimentare il dibattito. Quello che doveva essere un semplice video per indicare il suo vero profilo TikTok si è così trasformato in un vero e proprio caso sui social.