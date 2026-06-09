Il futuro televisivo di Amadeus continua a essere al centro del dibattito mediatico, ma dalla Rai arrivano segnali sempre più netti che riducono drasticamente le possibilità di un suo ritorno. In parallelo, l’azienda sta già delineando nuove strategie e nuovi volti su cui investire per la prossima stagione, segnando un cambio di fase nella sua offerta di intrattenimento.

Amadeus tra nostalgia Rai e ipotesi di ritorno mai concretizzate

Le ipotesi di un possibile ritorno di Amadeus erano state alimentate da una serie di elementi indiretti, più emotivi che contrattuali. In particolare, alcune sue recenti apparizioni televisive e radiofoniche insieme a Fiorello avevano riacceso la suggestione di un riavvicinamento a Viale Mazzini. Durante “La Pennicanza” del 4 giugno, il conduttore era apparso nostalgico, lasciandosi andare a riflessioni che avevano colpito il pubblico. In quel contesto, la frase secondo cui a un evento come Sanremo “non si dice mai di no” aveva avuto un forte impatto mediatico, rilanciando l’idea di un possibile ritorno, almeno in futuro, sul palco dell’Ariston.

A queste suggestioni si sono aggiunte le voci sul suo attuale percorso professionale con Warner Discovery al Nove, descritto da indiscrezioni come meno stabile rispetto alle aspettative iniziali. Pur senza conferme ufficiali, si parla di un possibile ripensamento degli equilibri contrattuali, elemento che contribuisce a mantenere aperto lo scenario, anche se la Rai ha ormai tracciato una linea molto chiara.

Amadeus non torna in Rai: le parole dell’ad Rossi

Il dibattito sul possibile ritorno di Amadeus in Rai si è definitivamente raffreddato dopo le ultime prese di posizione dei vertici aziendali, che hanno escluso qualsiasi margine di riapertura del rapporto. Una scelta che non riguarda solo il singolo conduttore, ma riflette un cambio di rotta più ampio nella gestione delle figure di punta del servizio pubblico.

Il segnale più netto è arrivato dall’ad Giampaolo Rossi, che – come riportato da Repubblica – ha dichiarato: “Amadeus non torna, è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi”. L’intervento, pronunciato alla Festa del Foglio a Venezia, ha assunto il valore di una chiusura ufficiale, mettendo fine alle speculazioni che si erano riaccese nelle ultime settimane.

Addio Amadeus, la Rai punta tutto su Stefano De Martino

Con la chiusura definitiva sul fronte Amadeus, l’attenzione della Rai si concentra su nuove figure emergenti, in particolare Stefano De Martino, individuato come uno dei perni della prossima fase televisiva. L’ad Rossi ha sottolineato come l’azienda abbia deciso di investire su di lui non solo per “Affari tuoi”, ma anche per il Festival di Sanremo. Il conduttore viene descritto come una delle rivelazioni più interessanti del panorama recente, capace di intercettare un pubblico trasversale.

Il punto centrale della sua valorizzazione non riguarda solo la conduzione tradizionale, ma una nuova idea di intrattenimento. “Stefano De Martino non è un conduttore. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format”, ha spiegato Rossi, delineando un modello televisivo più fluido e personalizzato.

Questa impostazione si inserisce in una strategia più ampia della Rai, che negli ultimi anni sta cercando di rinnovare il proprio linguaggio televisivo puntando su figure ibride, capaci di unire intrattenimento, presenza scenica e capacità di adattarsi a più generi. In questo contesto, la scelta di De Martino rappresenta non solo un investimento su un singolo volto, ma su un’idea di televisione più dinamica e meno legata ai format tradizionali. Il risultato è un cambio di prospettiva evidente: mentre il passato legato ad Amadeus viene considerato chiuso, il futuro del servizio pubblico si costruisce attorno a nuove scommesse, con De Martino sempre più al centro della scena.