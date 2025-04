Oggi 14 aprile 2025 andrà in onda la seconda puntata del reality game di Canale 5. Scopriamo le anticipazioni di The Couple e tutte le news.

The Couple anticipazioni 14 aprile

Dopo la puntata d’esordio della scorsa settimana, oggi 14 aprile va in onda il secondo appuntamento con il reality game. Quali sono le anticipazioni di The Couple? Ecco cosa sappiamo al momento.

I concorrenti hanno iniziato la loro conoscenza e sono nate delle belle amicizie tra alcuni di loro. C’è anche chi ha litigato però! Primi dissapori infatti tra Laura ed Elena. Quest’ultima ha ammesso alla compagna di gioco, Thais, di non fidarsi troppo della coinquilina.

Non è escluso si possa parlare anche della relazione tra Manila e suo marito Stefano. Questo perché quando hanno rivelato la loro prima volta, fuori dalla Casa ne è scoppiato un caso, con l’ex di lei Amoruso che ha lanciato delle frecciatine.

Qualcuno ha notato anche una particolare complicità nata tra Jasmine e Antonino. E c’è chi come Deianira Marzano sostiene che si sarebbero scambiati anche un bacio. Probabilmente stasera Ilary indagherà per capire sulla natura del loro rapporto.

(IN AGGIORNAMENTO)

News e anticipazioni sui concorrenti di The Couple

Quali sono le altre news e anticipazioni sui concorrenti di The Couple?

Bel momento c’è stato per Irma e la sorella Lucia, le quali hanno parlato apertamente delle loro relazioni con le donne della loro vita. Un doppio coming out (di cui già eravamo a conoscenza) che è sicuramente un bel messaggio per i telespettatori.

Ricordiamo ovviamente che l’obiettivo per i protagonisti di The Couple è quello di conquistare quante più chiavi possibili per riuscire ad arrivare a 1 milione di Euro. Ma il cammino non sarà di certo semplice, dato che non mancheranno sfide e prove di cultura generale, fisiche e non solo a cui i concorrenti saranno sottoposti. Stasera infatti è possibile che sarà mandata in onda la prova in esterna.

Intanto non mancheranno le nomination, ma sarà il pubblico a decidere l’eliminato tramite il televoto via SMS.

(IN AGGIORNAMENTO)

The Couple stasera a che ora va in onda

A che ora va in onda stasera The Couple? La puntata è prevista per le 21:30 circa con le prime anticipazioni di apertura e poi si entrerà nel vivo della serata.

Anticipazioni The Couple dove e quando va in onda

Quando va in onda e dove si può vedere The Couple? Ricordiamo che l’appuntamento serale con la puntata è il lunedì alle 21:30 circa.

Nel corso della settimana però sono presenti diversi daytime da seguire. Su Canale 5 gli orari sono i seguenti 13:40 (dal lunedì al sabato) e alle 16:40 (dal lunedì al venerdì). Mentre su Italia 1 alle 13:00 e alle 18:15.

Invece su La5 sono previste finestre live ogni giorno alle 14:00, alle 19:00 e alle 02:00 di notte.

Di The Couple se ne parla anche a Mattino 5 (dove vengono rivelate le prime anticipazioni), così come a Pomeriggio 5 quando Myrta Merlino e i suoi ospiti ne parlano in studio.

Da tenere a mente che così come il Grande Fratello, anche The Couple ha la diretta h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity oppure sul sito ufficiale.

Conduttore e opinionisti

A The Couple chi è il conduttore? E gli opinionisti? La conduttrice del reality show, come detto, è Ilary Blasi. Mentre invece a commentare le vicende dei concorrenti in studio ci sono Francesca Barra e Luca Tommassini.

I concorrenti di The Couple chi sono

Chi sono i concorrenti della prima edizione di The Couple e come sono divisi in coppie, lo ricordate? Ecco un recap con tutti i protagonisti del reality game di Canale 5:

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli; Brigitta e Benedicta Boccoli; Danilo e Fabrizio Mileto; Elena Barolo e Thais Wiggers; Irma e Lucia Testa; Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco; Laura Maddaloni e Giorgia Villa; Manila Nazzaro e Stefano Oradei.