Durante la puntata d’esordio di The Couple qualche gaffe ieri sera ce l’ha regalata anche il notaio! Momenti questi che hanno scatenato inevitabilmente l’ironia degli utenti sui social.

Le gaffe del notaio a The Couple

Prima puntata di The Couple ieri sera su Canale 5! Durante la serata i concorrenti hanno dovuto affrontare svariate prove per conquistare l’immunità ed evitare imprevisti. Nel corso delle varie sfide, però non sono mancati dei problemi e gaffe di vario genere che hanno coinvolto persino il notaio in svariate occasioni.

Durante il gioco in cui a The Couple in cui le coppie hanno dovuto testare la loro intesa, Danilo e Fabrizio Mileto per esempio hanno commesso degli erroracci. Non hanno riconosciuto per esempio Cesara Buonamici e hanno persino detto che la Sardegna non si trova in Italia! Anche Laura Maddaloni non ha riconosciuto Lilli Gruber e i Ricchi e Poveri, ma non sono state le sole.

Sempre durante lo spazio che ha visto protagonista la moglie di Marco Maddaloni e Giorgia Villa si è verificato un altro imprevisto. È comparsa l’immagine di un leopardo e per quanto la coppia abbia provato a trovare la soluzione (peraltro dopo aver tirato a indovinare hanno anche azzeccato), si è verificato l’imprevisto. Inizialmente infatti il notaio non ha convalidato il punto e c’è stato un confronto in diretta, in cui anche la conduttrice di The Couple sembra averci capito ben poco:

“Ghepardo o leopardo? Ghepardo? No.. Ghepardo no… Ah ma ha detto anche Leopardo… ah….”, si sente durante i confronto.

Alla fine però, come potete vedere dal video, tutto si è risolto al meglio a The Couple. Il notaio ha compreso di aver fatto un errore e la squadra ha riavuto il punto. Dunque un intoppo a cui è stata subito messa su una pezza.

Insomma il bello della diretta, come si suo dire, dove non mancano errori tecnici e piccole incomprensioni sul momento (e ieri se ne sono verificate diverse con il notaio)! La cosa importante però è pur sempre rimediare. Sicuramente nel corso della prossima puntata le cose andranno meglio e tutti i contrattempi che si sono verificati si ridurranno notevolmente.

Non ci resta dunque che attendere la prossima puntata di The Couple e scoprire come andranno le cose.