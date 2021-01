Nelle ultime settimane a far discutere il web e i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è stato il flirt tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Nonostante in molti stiano sostenendo la coppia, tanti altri, come Tommaso Zorzi, sembrerebbero essere scettici su questa relazione. Già qualche settimana fa l’influencer aveva manifestato i suoi dubbi alla Salemi, e nelle ultime ore l’ex volto di Riccanza è tornato a mostrarsi critico nei confronti dei Prelemi. Come sappiamo infatti, a seguito di una seduta con la psicologa del reality, Pierpaolo sembrava deciso a fare un passo indietro con Giulia e così i due hanno avuto una lunga discussione in sauna. Gli altri concorrenti nel mentre hanno espresso i loro pensieri in veranda, e uno dei primi a prendere parola è stato Andrea Zenga, che ha dichiarato:

Ad intervenire a quel punto è stato Tommaso Zorzi, che deciso si è mostrato critico verso i Prelemi, affermando.

“Il punto è che qualunque cosa faranno, a meno che non sia qualcosa di veramente eclatante, si parlerà di loro esclusivamente come coppia. Anche a me la coppia piace ma spero che il loro non sia solo il bisogno di soddisfare il momento”.