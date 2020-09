3 Tommaso Zorzi e Franceska Pepe si scontrano ancora una volta: la litigata coinvolge anche Francesco Oppini e Myriam Catania

Tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe la discussione al Grande Fratello Vip è sempre dietro l’angolo. L’influencer e la modella continuano a battibeccare e, nonostante, qualche tentativo di riappacificazione, non riescono a trovare un punto d’incontro. La prima discussione risale al primo gioro in casa della Pepe. Nei giorni successivi i due se ne sono detti di ogni, ma stasera (prima della quarta puntata serale) gli animi si sono accesi di nuovo.

LEI CHE LITIGA CON LA MASCHERA DI BELLEZZA IN FACCIA: POESIA.🎻 #GFVIP pic.twitter.com/sonIUE55EC — TrashTVstellare (@trashtvstellare) September 25, 2020

Motivo del contendere il poco ordine di Franceska, colpevole di aver lasciato la bottiglia dell’olio extravergine d’oliva in bagno. Sembra infatti che la modella (che ha recitato anche in The Lady) utilizzi l’olio per struccarsi e la cosa indispettirebbe parecchi coinquilini. Tommaso ha perciò rimproverato la Pepe e l’ha accusata di essere poco ordinata. Nel farlo, Zorzi ha detto qualche parola che ha indispettito la Pepe. A sua volta l’influencer ha sottolineato una battuta infelice fatta dalla ragazza.

FLY DOWN, OK?! VAI A FARE RICCANZA, CHE DICI DI ABITARE NELLA TORRE SOLARIA E POI SONO SOLO MINCHIATE. #GFVIP pic.twitter.com/xc5m55vbmC — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

“Non è perché se non me la tiro vuol dire che valgo meno di te. Hai insultato i miei genitori. Hai detto ‘chissà chi ti ha cresciuto? Chissà da dove vieni e chissà chi sono tua madre e tua padre? Ma come [email protected]#o ti permetti? – ha urlato furiosa Franceska Pepe a Tommaso Zorzi – Io non ho bisogno di insultare la tua mamma e il tuo papà per avere una discussione con te. Mio padre è un maresciallo d’aeronautica, ma come [email protected]#o ti permetti? Ho capito che è il favorito del programma però non è che può mancare di rispetto alle persone“

MIO PADRE È UN MARESCIALLO DELL'AERONAUTICA. HO CAPITO CHE È IL FAVORITO DEL PROGRAMMA MA NON PUÒ MANCARE DI RISPETTO ALLE PERSONE. #GFVIP pic.twitter.com/KetIXghtnB — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) September 25, 2020

Nella discussione sono intervenuti anche Francesco Oppini e Myriam Catania. Il primo ha cercato di sedare la discussione, finendo per litigare lui stesso sia con la Pepe che con la Catania.