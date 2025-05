Ieri sera, in occasione del rilascio del suo primo EP, si è svolto il release party del disco di TrigNO. A prendere parte alla serata sono stati anche Nicolò, Chiara e Daniele e i quattro hanno duettato insieme sulle note di A un passo da me.

Cosa è accaduto durante la serata dedicata a TrigNO

Gionata importante, quella di oggi, per TrigNO. Solo la scorsa domenica il cantante ha vinto la categoria canto di Amici 24 e dopo la fine del suo percorso all’interno del talent show di Maria De Filippi ha dato ufficialmente il via alla sua carriera. Oggi infatti esce il primo EP del giovane artista, attesissimo da tutti i fan. Ma non è finita qui. L’ex allievo di Anna Pettinelli ha anche annunciato non solo il suo tour instore, che nei prossimi giorni lo porterà in giro in tutta Italia, ma anche le date dei suoi primi concerti, che si terranno in autunno. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio in occasione del lancio dell’EP, ieri sera si è svolto il release party e a prendere parte alla serata sono stati anche alcuni ex allievi di Amici 24. A sostenere Pietro sono stati infatti Nicolò, la fidanzata Chiara e Daniele, vincitore del talent show. I video della festa sono naturalmente diventati virali in rete ma ad attirare l’attenzione è stato in particolare un momento della serata.

TrigNO infatti ha duettato sulle note della sua A un passo da me proprio con Nicolò, Chiara e Daniele e il filmato ha emozionato tutto il web. Il cantante nel mentre tra qualche giorno partirà per il tour instore e nel corso dei vari appuntamenti incontrerà per la prima volta il pubblico che in questi mesi non ha mai smesso di sostenerlo e di supportarlo.

A Pietro dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.