Durante il concerto di Imola, Max Pezzali ha avvertito il pubblico di fare attenzione a chi si bacia perché potrebbero essere ripresi dalle telecamere. Questa mossa arriva dopo il caso dei Coldplay, dove una coppia di presunti amanti è stata esposta involontariamente sul megaschermo, con conseguenze pesanti.

Ecco la trovata di Max Pezzali

Come racconta anche Il Corriere della Sera, Max Pezzali ha avuto un’idea brillante durante il suo ultimo concerto a Imola. Prima di eseguire un brano, ha scherzosamente avvisato il pubblico con un messaggio sui maxischermi. La scritta citava: «Attenti a chi baciate durante la prossima canzone. Potreste essere ripresi».

Il messaggio al concerto di Max Pezzali

In questo modo, Max Pezzali ha voluto informare i suoi fan della presenza di telecamere che riprendono la scena, avvertendo chi volesse restare discreto di fare attenzione.

Questa trovata arriva dopo il famoso caso avvenuto durante il tanto discusso concerto dei Coldplay a Boston. Qui una coppia di presunti amanti, Andy Byron (famosissimo CEO) e Kristin Cabot, è finita suo malgrado sotto i riflettori per un abbraccio mostrato sul megaschermo. Come noto, quel momento è diventato virale e ha causato molti problemi ai due, sia nella vita privata sia sul lavoro: lui è il capo di lei e l’azienda per cui lavorano ha reagito sospendendoli entrambi.

Così Max Pezzali, con il suo avviso diretto e ironico, sembra pare abbia voluto mettere in guardia il suo pubblico proprio per evitare situazioni simili. Anche se Chris Martin, il frontman dei Coldplay, aveva avvisato i fan della presenza delle telecamere, evidentemente non è bastato. Dopo quel caso, nel concerto successivo, l’artista ha addirittura chiesto a una coppia inquadrata se fossero veramente insieme, e solo dopo aver ricevuto risposta affermativa ha continuato.

Max Pezzali, invece, con un pizzico di umorismo e attenzione verso i fan, ha anticipato i tempi. Ha fatto capire a tutti che la privacy è importante anche durante i grandi eventi dal vivo. Inutile dire che il video ha fatto il giro del web e diviso l’opinione pubblica.