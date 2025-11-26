In data 25 novembre si è tenuta una nuova registrazione del dating show. Ecco a seguire tutte le anticipazioni di Uomini e Donne e cosa è successo in studio…

Anticipazioni Uomini e Donne 25 novembre

Dopo la registrazione di lunedì, ieri 25 novembre si è tornati in studio a Uomini e Donne e le anticipazioni emerse sono molto interessanti. A riportarle è stato come sempre Lorenzo Pugnaloni, che nel dettaglio ha rivelato cosa è successo tra i protagonisti del fortunato dating show di Canale 5.

Nel Trono Over occhi puntati su Gemma Galgani. La dama ha avuto un momento di grande emozione durante l’ultima registrazione, quando ha baciato Antonio in studio. Un bacio a stampo che ha subito attirato l’attenzione di tutti. Ma, nonostante questo, Gemma ha deciso di eliminare Roberto, con cui non sembrava esserci più affinità.

La situazione sembra essere più complessa per Marina. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne ha difeso a spada tratta Marcello durante una discussione in studio. Per questo gesto, però, è stata pesantemente attaccata dagli altri protagonisti. Visibilmente provata, Marina è uscita dallo studio in lacrime, per poi rientrare e dichiarare di voler comunque continuare a conoscere Marcello.

Intanto, Sabrina Zago ha preso una decisione drastica: ha eliminato Carlo, uno dei due cavalieri che stava conoscendo. Nonostante ciò, Sabrina ha deciso di continuare a frequentare Carlo.

Mentre Mario Lenti ha espresso la sua opinione sulla decisione di Barbara De Santi, accusandola di essere stata influenzata dal pubblico in studio.

Trono Classico, le anticipazioni di U&D

Nel Trono Classico invece cosa è successo? Come rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è stata al centro della scena. La tronista ha finalmente chiarito con Marco Veneselli, ma non ha escluso la possibilità di aprirsi anche con il nuovo corteggiatore Raien.

Durante una delle ultime registrazioni, Sara è uscita con Raien, lasciando Jakub un po’ contrariato. Jakub ha mostrato la sua delusione e, infatti, ha borbottato in modo evidente. Sara ha risposto che dovrà chiarire con lui, quindi non è escluso che lo porti in esterna nei prossimi giorni. Situazione questa che ha scaturito una discussione tra la Gaudenzi e la tronista Cristiana.

Cristiana Anania, nel frattempo, ha portato in esterna Ernesto Passaro, con il quale si è scambiata un bacio molto appassionato, suscitando la gelosia di Federico Cotugno.

Il confronto tra i due corteggiatori non è stato dei più tranquilli, alimentando ulteriormente la tensione in studio. Non si è, invece, parlato di Ciro Solimeno e Flavio Ubirti. Sicuramente saranno protagonisti nella prossima registrazione.

