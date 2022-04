Federica Aversano torna a Uomini e Donne?

Federica Aversano è stata una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. Molti pensavano che alla fine, nonostante tutto la scelta sarebbe ricaduta su di lei. Questo perché la ragazza a un certo punto era uscita dal programma ma Matteo è andato sotto casa sua per convincerla a tornare. Quindi, la sorpresa è stata tanta da parte di tutti nel momento in cui il Tronista ha preferito uscire con Valeria Cardone.

Federica non ha mai nascosto la sua delusione. Lo ha fatto presente nella puntata in questione:

Io ero consapevole e convintissima della scelta. Lo ero perché per maturità sei molto più vicino a lei rispetto a me. Si è visto da subito. Io sono ostinata e quando mi piace una persona ci metto l’anima e il cuore a costo di prendere batoste. Come quella che ho preso. Ma sono io. Me ne vado fuori da qua e sono stata me stessa, fiera. Posso camminare ancora una volta a testa alta, io. Credo tu la scelta l’abbia fatta nel momento in cui il mi sono avvicinata durante l’ultimo ballo, te ne urlo di ogni e ti dico che mi sono sentita presa in giro. […] Sono qui da novembre, ti ho dato corda, mi sono fatta trattare male e mi sono fatta rispondere. Mi sento presa in giro.

Federica Aversano si è sfogata, in seguito, anche sui social, contro la famiglia di Matteo. Oggi, però, spunta una nuova indiscrezione circa un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. A divulgare il rumor, come riporta anche il sito Gossip e TV, il sito Mondo TV 24. All’interno del portale leggiamo:

Fonti in nostro possesso rivelano che la redazione del programma su invito della conduttrice starebbe spingendo per far tornare la ex corteggiatrice in trasmissione ovviamente con un altro ruolo, quello di tronista sarebbe quello individuato, in alternativa come possibile conoscenza di Alessandro.

Le notizie su Uomini e Donne non finiscono qui…

Un Cavaliere ha rischiato di morire

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà per Federica Aversano, andiamo a rivedere il racconto di un Cavaliere e corteggiatore di Gemma Galgani. Stiamo parlando di Costabile Albore, il quale ha dichiarato aver rischiato di morire alla fine del 2021:

Appena qualche giorno prima di Natale, ho avuto notizia del ricovero in ospedale a Milano di mia sorella, più grande di me di appena due anni. Io mi trovavo in Egitto: ho cancellato tutti i miei programmi e ho preso il primo volo utile il 23 dicembre, per tornare a Milano. Il giorno successivo mi sono recato in ospedale e ho trovato mia sorella in condizioni molto critiche. Ormai non era più in grado di parlare, ma comunque cosciente. Porterò con me il ricordo di quei grandi occhi spalancati che mi fissavano come se volessero raccontarmi qualcosa di importante. La sera stessa sono stato colto da malore. Dopo pochi giorni, il 28 dicembre, mia sorella è venuta a mancare.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, perciò, ha affermato di essere stato portato in ospedale dove ha subito un intervento per l’applicazione di quattro bypass. Oggi, tuttavia, sta bene:

Adesso sono in pieno recupero, sperando che tutto quello che ho passato rimanga un brutto ricordo. […] Sto trascorrendo un periodo di convalescenza a Motta Visconti, presso mia figlia Ilaria. Nei prossimi mesi dovrò sottopormi alle visite di controllo programmate presso le strutture ospedaliere. Al momento la mia priorità è quella di recuperare le mie condizioni di salute. In futuro si vedrà.

Continuate a seguirci per altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.