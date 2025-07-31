Allerta SPOILER! Sono emerse delle grosse indiscrezioni sul futuro delle coppie ‘un mese dopo’ la fine di Temptation Island.

Temptation Island, gli spoiler sulle coppie

Questa stagione con Temptation Island è stata straordinaria e ha conquistato davvero un ampio pubblico. Stasera su Canale 5 andrà in onda l’ultimo atto del viaggio nei sentimenti per le coppie che si sono messe in gioco e sono emersi i primi spoiler del “mese dopo”.

Grazie alla guida di Filippo Bisciglia, che ripercorrerà insieme al pubblico il percorso dei protagonisti, vedremo chi si è lasciato e chi, invece, ha deciso di proseguire il proprio cammino insieme. Ebbene il conduttore proprio ieri ha avvisato i telespettatori di aspettarci dei “risvolti inaspettati”.

Davide Maggio ha fornito alcune anticipazioni davvero sorprendenti riguardo ad alcune coppie. Dopo quanto visto ieri tra Lucia e Rosario (QUI I DETTAGLI), ecco che sono emerse altre anticipazioni sulle coppie di Temptation Island.

Per quanto riguarda Denise e Marco, sappiamo che i due sono usciti separati dal programma. Ieri abbiamo però avuto modo di assistere a un secondo falò, dove i due hanno deciso di concedersi una seconda chance. Cosa è accaduto dopo Temptation Island? Pare che una volta tornati alla vita di tutti i giorni, le incomprensioni avrebbero avuto la meglio tanto da spingere Marco a metterci un punto.

LEGGI ANCHE: Tommaso Franchi si è sottoposto a dei ritocchi? Mariavittoria interviene e fa chiarezza

Non solo! Perché anche su Alessio e Sonia sono emersi degli spoiler. A poche ore dall’inizio del loro percorso a Temptation Island lei aveva chiesto il falò, delusa dalle parole del suo fidanzato, poco convinto dei sentimenti verso di lei. Alessio per questo aveva detto di volere uscire da solo. Nella penultima puntata si sono rivisti e lui ha confermato la sua volontà di restare solo. Ma nella serata finale scopriremo che sono tornati a essere una coppia e vivono a casa di Sonia.

Infine per quanto riguarda invece Sarah e Valerio pare abbiano confermato la decisione di lasciarsi, dunque Valerio avrebbe poi iniziato a frequentare la single Arianna. Tra i due sarebbe nata una frequentazione fuori da Temptation Island.

Si tratta di anticipazioni e rumor al momento. Vedremo però cosa succederà questa sera!