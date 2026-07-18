Ci siamo, domani, 15 luglio 2026, riparte il tour di Emma Marrone. Un estate che la porterà a toccare tutta Italia e a emozionare i suoi tanti fan. La cantante salentina, visto che starà via a lungo, ne ha approfittato per svuotare casa (possibile ristrutturazione?), condividendo alcune foto con i suoi follower. Un dettaglio, non è passato inosservato: lo specchio a forma di pene!

Emma Marrone, pronta per il nuovo tour

Domani, mercoledì 15 luglio 2026, Emma Marrone riparte con il suo tour che farà tappa a Riccione. E’ lei una delle protagoniste indiscusse di questa estate 2026, complice anche il grande successo che sta ottenendo con il brano “Antidroga”, in collaborazione con Fabri Fibra, singolo che sta scalando le classifiche. “Domani si riparte in tour!! E MENOMALE!!! Ci vediamo in giro!!“, ha scritto la cantante salentina su Instagram. Nel post una carrellata di foto che la ritraggono mentre sta svuotando casa. Visto che starà via a lungo, magari la Marrone vuole sfruttare il periodo per ristrutturare casa, chissà! Comunque, nelle foto un dettaglio non è sfuggito ai fan, ovvero uno specchio a forma di pene!

Emma Marrone, perché tutti parlano del suo specchio?

Emma Marrone è pronta a ripartire per il suo tour che la porterà in giro per l’Italia. Su Instagram, come detto poc’anzi, la cantante salentina ha pubblicato una carrellata di foto mentre si prepara alla partenza, svuotando praticamente casa. Nella prima foto un dettaglio non è passato inosservato ai fan: per terra, accanto a diversi accessori e all’aspiratore Dyson, c’è infatti uno specchio a forma di pene contornato da una cornice placcata in oro. Non si tratta di un accessorio kitsch, ma anzi, è un pezzo molto ambito. Si tratta per l’esattezza del Liberty Mirror Man firmato Seletti, nato dalla collaborazione del brand con il designer Francesco Decio. Uno specchio che senza dubbio aggiunge un tocco irriverente alla camera da letto, al bagno oppure al soggiorno, a seconda di dove lo si mette. Ma, quanto costa? Scopriamolo insieme.

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Emma Marrone, quanto costa lo specchio a forma di pene?

Uno specchio, quello di Emma Marrone, che ha attirato subito l’attenzione dei follower. A forma di pene e contornato da una cornice placcata in oro, il Liberty Mirror Man è senza dubbio un oggetto in grado di dare quel tocco irriverente a qualsiasi ambiente. Ma, quanto costa? Sui principali siti di e-commerce di interior design, questo specchio viene venduto a circa 180 euro ma, volendo, lo si può trovare anche scontato, basta fare qualche ricerca in più. Un costo quindi non eccessivo e non proibitivo. Per chi fosse interessato, ecco le misure di questo specchio: altezza 71,80, larghezza 55.70.