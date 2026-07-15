Dal 2021 Britney Spears è tornata padrona della sua vita, ma i 15 anni di conservatorship l’hanno segnata nel profondo, con cicatrici che ancora fanno fatica a guarire. La popstar ha deciso di sfogarsi sui social, pubblicando una storia dove parla della sua famiglia.

Britney Spears, il dolore vissuto nei 15 anni di conservatorship

Con un lungo sfogo sui social, Britney Spears è tornata a parlare di uno dei periodo più difficili della sua vita, ovvero i 15 anni di conservatorship durante i quali ogni decisione che la riguardava, anche una semplice vacanza, veniva presa dal padre Jamie Spears. Dal 2021 la postar è tornata padrona della sua vita ma il dolore vissuto in quei 15 anni è ancora una ferita aperta, come lo dimostrano le parole che ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram.

Britney Spears, rivelazione shock: l’accusa tremenda alla madre

Britney Spears ha rotto il silenzio e ha pubblicato una storia su Instagram contenente un longo sfogo. La popstar ha parlato dei 15 anni di conservatorship, anni bui e pieni di limitazioni che, a suo dire, hanno segnato quindici anni della sua esistenza: “Sono stata sotto tutela per 15 anni, mentre le mie amiche viaggiavano anche dieci volte al mese“. La Spears ha raccontato che, in quegli anni, l’unico viaggio che le era concesso era a Maui una volta l’anno assieme ai suoi due figli: “Non potevo decidere di volare a New York dopo uno show a Las Vegas come faceva Christina Aguilera. La mia famiglia sapeva dove mi trovavo in ogni singolo momento della giornata.” L’artista di “Baby One More Time” ha poi puntato il dito in particolare contro sua madre, colpevole ai suoi occhi di non averla mai difesa dal padre: “La incolpo per non aver mai detto a mio padre: “Lasciala uscire con le sue amiche, lasciala vivere invece di trattarla come una schiava”“. Nel suo sfogo Britney Spears ha anche confessato di non riuscire ancora a perdonare chi “ha ucciso la parte migliore di una persona, la sua anima.”

Britney Spears: “E’ assurdo pensare che…”

Un lunghissimo sfogo quello di Britney Spears affidato a una storia su Instagram. La popstar si è anche posta una domanda: “È assurdo pensare che, dopo aver dato il meglio di me nella mia carriera, continuassi a essere punita. Forse stavo diventando una vera star ed era questo a rappresentare una minaccia per la mia famiglia?” Nonostante siano passati cinque anni dalla “liberazione”, ancora oggi la Spears ha rivelato di sentirsi ancora osservata e giudicata dall’opinione pubblica, tanto da essere spesso etichettata come “pazza“, anche per gesti del tutto ordinari della vita quotidiana. La cantante ha chiuso poi il suo sfogo rivolgendosi direttamente ai suoi fan: “Continuante a essere gentili.”