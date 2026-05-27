Vincenzo Ferrera, l’interprete di Beppe Romano in Mare Fuori, ha più di trent’anni anni di teatro alle spalle. Ha recitato con maestri della scena quali Carlo Cecchi, Mario Martone, Toni Servillo.

Mare Fuori, su Rai 2 con la sesta stagione ogni mercoledì, e su RaiPlay con tutti i capitoli, è la serie più vista di sempre della Rai, ha avuto successo su Netflix, è un titolo esportato in tutto il mondo con numeri che fanno tremare i polsi. Dopo sei stagioni, il rischio di sentirsi ingabbiato in Beppe Romano lo avverte? «Fino a oggi non ho avvertito questo rischio perché in questi anni ho fatto tantissime cose (…) – spiega Ferrera a Novella 2000 -. Mare Fuori per me non è una gabbia e se lo fosse sarebbe una gabbia dorata: Beppe Romano è il personaggio che mi ha cambiato la vita e gli sono molto riconoscente».

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