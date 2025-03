Cosa pensa Vladimir Luxuria della presenza di Veronica Gentili al suo posto alla conduzione de L’Isola dei Famosi? Ecco cosa ha svelato in una lettera…

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi su MowMag ha parlato di Isola dei Famosi. Il reality show, come noto, tornerà in TV a maggio con una nuova edizione condotta da Veronica Gentili. Al suo fianco pare ci sarà Simona Ventura in qualità di opinionista, anche se ancora non è giunta l’ufficialità. La giornalista è stata ufficializzata e prenderà il posto di Vladimir Luxuria. Ma cosa ne pensa l’ex parlamentare?

Alessi ne ha parlato sul portale web, spiegando di avere ricevuto uno scritto da parte proprio da Vladimir Luxuria, in cui dice la sua in merito alla presenza di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi.

Ecco la lettera riportata integralmente scritta da Vladimir Luxuria:

“Ho incontrato di recente Veronica Gentili perché sono stata ospite al programma che conduce, Le Iene, e ci siamo anche abbracciate, le ho fatto davvero i complimenti e io sono molto contenta. Trovo che lei sia una donna molto intelligente e che sarà veramente capace, lo dico proprio con sincerità: io sono stata sua ospite anche prima, quando conduceva programmi su Rete 4″.

Sembra esserci dunque una grande stima tra Veronica Gentili e Vladimir Luxuria e l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi ha speso parole sincere e d’affetto nei suoi confronti. Nella seconda parte del messaggio le ha dato un solo consiglio, ovvero quello di divertirsi:

“Ho veramente un grandissimo feeling nei suoi confronti. Non ho consigli da darle, se non uno: divertiti. Non sarà facile: è un programma molto impegnativo, perché sono quattro ore, perché c’è un collegamento Oltreoceano, perché l’imprevedibilità meteorologica e comportamentale è in agguato, ma sono sicura che lei è la persona giusta al posto giusto“, ha concluso Vladimir Luxuria.

Parole al miele quindi da parte dell’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi per Veronica Gentili, che non vede l’ora di cominciare questa nuova avventura.