1 Wanda Nara e la crisi con Mauro Icardi

Ormai la storia di come è iniziata questa presunta crisi tra Mauro Icardi e Wanda Nara la conosciamo tutti. A dare il via al gossip è stata proprio la showgirl pubblicando nelle sue Stories la frase: “Otra familia más que te cargaste per z***a“, ovvero “Hai rovinato una famiglia per un pu****a, aggiungendo poi, parrebbe, con una sua amica di essersi separata. In seguito, poi, Mauro ha postato delle foto in compagnia della moglie mentre le fa gli auguri per la festa della mamma.

Di tutta risposta, invece, Wanda ha pubblicato una Storia su Instagram in cui mostra la mano senza fede nuziale e la scritta: “Me gusta mas mano sin anillo“, cioè “Mi piace la mia mano senza anello“. Il programma argentino Los Angeles de la mañana, poi, ha lanciato alcune indiscrezioni parlando di un divorzio da 60 milioni e del fatto che la procuratrice sportiva avesse ingaggiato un investigatore privato, il quale aveva scoperto dei messaggi tra il calciatore e la presunta amante Eugenia Suarez. Quest’ultima, però, ha dichiarato di recente di non conoscere assolutamente la coppia.

Successivamente, quindi Icardi ha mandato un messaggio pubblico a Wanda Nara dicendole quanto ama lei e la loro famiglia. Nel feed, poi, ha pubblicato una fotografia con la scritta: “Abbracciami forte e non lasciarmi mai” e nelle stories uno scatto di loro a Parigi insieme. Anche Wanda, quindi, ha fatto un collage di scatti provenienti dagli ultimi tre mesi in cui li vediamo innamorati. La scritta: “Della mia famiglia me ne occupo io. Delle pu****e la vita stessa. (Foto degli ultimi tre mesi) che sono state pubblicate“.

Secondo una recentissima indiscrezione, pare che sempre la trasmissione Los Angeles de la mañana abbia citato Maxi Lopez in tutta questa storia. Ma cosa c’entra? Scopriamolo…