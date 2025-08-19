Secondo una segnalazione delle scorse ore, Alessio Loparco sarebbe intenzionato a sposare Sonia Mattalia. Dopo Temptation Island la coppia potrebbe essere pronta per il grande passo.

Temptation Island, Alessio e Sonia vicini alle nozze?

Già nella puntata ‘un mese dopo’ avevano manifestato la voglia di convolare a nozze. Ma ora sembra si faccia sul serio. La notizia potrebbe arrivare da una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island: Alessio Loparco e Sonia Mattalia.

Secondo alcune indiscrezioni apparse online, i due starebbero seriamente pensando di sposarsi. A far circolare la voce è stata una segnalazione anonima inviata all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sui suoi social un messaggio: «Lui sta prendendo la cresima perché si devono sposare».

Se la notizia fosse confermata, sarebbe un colpo di scena sorprendente per i due ex protagonisti di Temptation Island. La coppia era infatti aveva fatto molto chiacchierare durante l’esperienza nel programma, specie per delle dichiarazioni fatte da Alessio in una delle prime clip. Poi i momenti di riflessione e i tanti falò di confronto, fino ai ripensamenti che hanno portato i due a confermare la volontà di stare insieme.

Ora però dopo la fine di Temptation Island la coppia avrebbe trovato una nuova stabilità e, di conseguenza, potrebbe davvero essere pronta a fare questo grande passo.

Come già detto nei giorni scorsi non mancherebbero anche delle news sul fronte lavorativo. Oggi ha riportato che Alessio e Sonia si sarebbero cancellati dall’Ordine degli Avvocati, scelta fatta – pare – per evitare conflitti etici legati alla loro partecipazione al programma. Inoltre, alla medesima rivista, i genitori di Alessio avrebbero manifestato una certa apprensione dichiarando: «Sei sparito da 7 mesi, facci sapere che stai bene».

Alessio e Sonia continuano a essere al centro del gossip anche dopo Temptation Island. Per ora dai diretti interessati, però, tutto tace!