Il futuro televisivo di Milo Infante è al centro di indiscrezioni sempre più insistenti che stanno alimentando il dibattito nel panorama dell’informazione italiana. Tra ipotesi di addio alla Rai e un possibile approdo a Mediaset, il suo nome è diventato uno dei più discussi del telemercato estivo, complice anche il successo recente del programma Ore 14 e alcune tensioni interne che avrebbero accelerato le riflessioni sul suo percorso professionale.

Il caso Milo Infante scuote il mercato televisivo

Le indiscrezioni diffuse dal giornalista Davide Maggio hanno acceso con forza il cosiddetto “telemercato” estivo: “Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset“, una notizia che, se confermata, segnerebbe uno degli spostamenti più rilevanti della stagione televisiva. Al centro della vicenda c’è il conduttore di Ore 14, nonché vicedirettore della Direzione Approfondimenti della Rai, che avrebbe presentato le proprie dimissioni all’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Il clima, secondo quanto trapela, sarebbe tutt’altro che definito: da un lato Mediaset non rilascia dichiarazioni ufficiali, evitando conferme o smentite, dall’altro la Rai, attraverso la direzione guidata da Paolo Corsini, fa sapere che “faranno di tutto per trattenerlo“, segnalando una volontà chiara di non perdere uno dei volti di punta dell’approfondimento pomeridiano.

L’ipotesi di un trasferimento non riguarda soltanto un cambio di rete, ma un possibile riposizionamento professionale significativo. Le ricostruzioni riportate da DavideMaggio.it parlano infatti di una proposta strutturata da parte di Mediaset, che avrebbe individuato in Infante una figura adatta non solo alla conduzione televisiva, ma anche a un ruolo interno di maggiore responsabilità. L’operazione, dunque, andrebbe oltre la semplice messa in onda di un programma e si inserirebbe in una strategia più ampia di rafforzamento dei volti informativi dell’azienda.

Ascolti record per Ore 14 di Milo Infante: scenari sfumati e nuove ipotesi editoriali

Il possibile passaggio arriva in un momento particolarmente positivo per la carriera del giornalista. Ore 14 ha infatti registrato risultati di ascolto solidi, arrivando più volte a sfiorare il 10% di share e dimostrando una crescita costante anche nelle puntate speciali in prima serata. In alcune occasioni, il programma ha persino superato competitor storici del genere crime, tra cui Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, un dato che ha contribuito a rafforzare il profilo editoriale del conduttore all’interno della Rai.

Tensioni interne, addii sospesi e un futuro ancora incerto

Oltre agli aspetti contrattuali e editoriali, il “caso Infante” si inserisce in un quadro più ampio di tensioni interne alla Rai. Negli ultimi mesi il conduttore è stato coinvolto in alcune polemiche, tra cui quella sollevata da Bruno Vespa per la sovrapposizione tra Porta a Porta e Ore 14 di Sera. Inoltre, l’ingresso di nuove strisce informative nel palinsesto ha reso più competitivo lo spazio pomeridiano, aumentando il livello di pressione attorno al programma. Sul piano personale e professionale, si è consumata anche la rottura con la criminologa Roberta Bruzzone, con cui in passato aveva collaborato a lungo.

A rendere ancora più incerto il futuro del giornalista è stato il suo stesso saluto nell’ultima puntata stagionale, percepito da molti come sospeso e carico di significato. Infante ha dichiarato: “C’è una frase che mi ha sempre accompagnato, io amo molto i libri di Stephen King: ‘Ci sono altri mondi al di fuori di questo’. E quindi vedremo, quello che sarà lo vedremo. Grazie a tutti, grazie di cuore”. In un altro passaggio ha aggiunto: “Dobbiamo chiudere veramente, siamo arrivati alla fine della stagione di Ore 14” e ancora: “Quando finisce un viaggio e non sai questo viaggio come, dove e quando riprenderà, anche se la speranza è di tornare a metà settembre col nostro appuntamento quotidiano“.

Cosa stia realmente accadendo attorno al giornalista e quale sarà la decisione finale di Milo Infante resta, al momento, ancora incerto. Le indiscrezioni circolate non trovano infatti alcuna conferma ufficiale e lo scenario complessivo rimane aperto, in attesa di eventuali sviluppi concreti e di comunicazioni formali da parte delle emittenti interessate.