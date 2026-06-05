Dawson Bacon, conosciuto nel mondo LGBTQ+ con il nome di Drake Von, è stato arrestato per violenza domestica. Ha ricevuto diverse gravi accuse e non è la prima volta che si trova a dover fare i conti con gravi problemi giudiziari.

Drake Von in carcere per violenza domestica: chi è davvero l’attore?

Arresto a Las Vegas per Dawson Bacon, conosciuto nel mondo LGBTQ+ con il nome d’arte Drake Von. Secondo quanto riportato dalle autorità, il 23enne è stato fermato con diverse accuse gravi legate a un presunto episodio di violenza domestica avvenuto all’interno di un’abitazione privata della città del Nevada. Le contestazioni mosse nei suoi confronti includono violenza domestica aggravata mediante strangolamento, coercizione in ambito domestico con uso della forza e percosse.

L’identità della persona coinvolta non è stata resa pubblica e, secondo le procedure, potrebbe rimanere riservata salvo diversa decisione della presunta vittima. Dopo l’arresto, Drake Von è stato trattenuto presso il centro di detenzione della contea di Clark. La cauzione è stata fissata a 25.246 dollari, una somma che comprende anche una precedente vicenda giudiziaria legata alla guida senza patente e ad altre irregolarità stradali. Poche ore dopo la detenzione, la cauzione sarebbe stata pagata da una persona vicina all’attore, permettendone così il rilascio in attesa del proseguimento del procedimento giudiziario. La prossima udienza è stata fissata per il 1° luglio.

Drake Von: le accuse precedenti e la carriera

Il caso attuale non sarebbe isolato. Secondo quanto riportato dal portale Str8Up, già nel 2022 Drake Von sarebbe stato coinvolto in un altro episodio controverso, durante il quale avrebbe aggredito un ex partner tentando di entrare nell’abitazione dopo aver infranto una finestra. In quell’occasione, tuttavia, non sarebbero state formalizzate denunce. Il caso giudiziario, tuttavia, è ancora nelle fasi iniziali e non esiste al momento alcuna condanna nei confronti di Dawson Bacon. Sarà il procedimento legale a chiarire la dinamica dei fatti e a stabilire eventuali responsabilità.

Nonostante le vicende giudiziarie, la carriera del giovane non si sarebbe mai fermata. Drake Von, che è anche fratello gemello di Silas Brooks, è diventato uno dei volti noti della piattaforma Men.com, guadagnando rapidamente popolarità nel settore dell’intrattenimento per adulti. Negli ultimi anni ha ampliato la sua presenza mediatica partecipando a eventi pubblici come i GayVN Awards, che ha anche co-condotto, oltre a comparire in un reality show prodotto da OutTV. Il suo nome è molto conosciuto, ma le vicende giudiziarie che lo riguardano hanno attirato l’attenzione, spostandola dalla sua carriera.