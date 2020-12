È un momento molto complicato per Adua Del Vesco. In queste ultime settimane, la giovane attrice ha messo in discussione il suo amore per il fidanzato Giuliano. Nel corso del suo percorso al GF Vip, Rosalinda sta facendo facendo un viaggio interiore importante, dove sta riscoprendo una persona diversa e con delle consapevolezze nuove rispetto a quante avute fino a poco prima del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Di questo ne ha parlato con Dayane, ma lo stesso discorso, poi, Adua Del Vesco l’ha affrontato anche con Mario Ermito. Al suo amico e collega ha confidato di non sapere se prova dei sentimenti per il suo fidanzato oppure se gli è semplicemente riconoscente. Concetti ribaditi in linea di massima anche in puntata, quando è stata chiamata a parlarne con Alfonso Signorini. Il conduttore ha voluto capire meglio il suo punto di vista e provare così ad aiutarla a capire meglio: “Tu lo ami, però…. c’è quel però! Cosa ti turba Rosalinda?” ha chiesto in sintesi.

Messa alle strette, Adua Del Vesco non ha voluto girarci troppo intorno e ha spiegato in linea di massima cosa sta succedendo nella sua testa in questo preciso istante: “Io lo amo però come ho già detto questo percorso mi ha cambiato e il primo posto devo mettere me stessa. Mi sono appoggiata a lui nel momento del bisogno, ma ora devo mettere me stessa al primo posto”

In quel momento, insieme a lei, Dayane Mello ha detto la sua, sottolineando come Adua Del Vesco sia già cambiata e come debba continuare a scoprirsi e capirsi meglio. Apprese le sue parole, Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda, ha commentato tra le storie di Instagram con un secco: “Non capisco…”

Che succederà ora? Giuliano Condorelli proverà ad avere un confronto con Adua Del Vesco e rassicurarla dopo la profonda crisi che sta attraversando quest’ultima?

Intanto andiamo a rileggere le sensazioni e le perplessità di questi giorni di Rosalinda…

I dubbi di Adua Del Vesco sul suo fidanzato Giuliano

Pochi giorni fa in veranda (soprannominata piazzetta Morra), Adua Del Vesco ha parlato con Dayane Mello e ha manifestato i suoi dubbi nei confronti di Giuliano. Eccone alcuni stralci:

“Ultimamente è strano, ci penso però sono tre mesi che sto qui ed è come se la vita fosse qui dentro. Poi noi quest’estate non stavamo insieme e ci siamo ripresi tra fine luglio e inizio agosto. Un conto poi è dover essere distanti, ma puoi sentirlo, chiamarlo e sapere cosa pensa, un altro è non sentirlo proprio”.

E ancora a proposito delle sue titubanze sul fidanzato Giuliano:

“Non sono più quella di prima e se ho preso una decisione, ho fatto una scelta, se ho preso qualsiasi direzione e fatto qualsiasi cosa è perché lo sentivo. Comunque io non mi sento di aver ferito nessuno, tantomeno lui. L’ho sempre protetto qui. Non voglio più lottare per difendere le mie idee. Io ho bisogno di una persona che mi faccia sentire importante come donna, però molto spesso lui nell’avere questo senso di protezione mi fa sentire più sua figlia che compagna e non è bello”.

In balia dei pensieri, Adua Del Vesco sta mettendo in discussione la sua relazione. Capiremo passo passo cosa deciderà di fare.

