Ad Amici 21 è nata una nuova coppia? Un particolare non sfugge agli occhi del web

1 Elena e Luigi nuova coppia di Amici?

Continua ancora per qualche giorno la pausa di Amici 21 prima di tornare in onda non appena finiranno le Feste. Quindi il pubblico non ha potuto seguire gli allievi della scuola durante i daytime e la puntata settimanale. Ieri però la piattaforma Witty TV ha deciso di fare un regalo ai fan con un piccolo video in esclusiva.

Sono infatti state mostrate alcune immagini dalla casetta durante la vigilia di Natale. I ragazzi hanno ricevuto dei regali da parte delle famiglie e delle persone a loro care. Poi la produzione ha fornito loro tanto buon cibo per una bella cena della vigilia. Ed è proprio nella circostanza della cena che gli utenti del web hanno notato un particolare che può far pensare alla nascita di una nuova coppia.

I ragazzi, infatti, invece di fare na tavolata unica, hanno deciso di dividere i due tavoli per la cena. E, come si nota nel video qui sotto, sembra che abbiano voluto fare, per gioco, il tavolo delle coppie della scuola e quello dei single. Sì perché nel tavolo più vicino alle gradinate vediamo che sono seduti Serena, Albe, Alex, Cosmary, Sissi e Dario. Ma insieme a loro ci sono anche Elena e Luigi.

È un puro caso che le coppie si siano ritrovate tutte allo stesso tavolo e gli altri due si siano aggiunti? Oppure qualcosa tra loro è nato nel periodo in cui il pubblico non ha visto le puntate? C’è da dire che nei giorni precedenti le vacanze, sempre sul web, qualcuno aveva notato una certa vicinanza tra i due cantanti (entrambi allievi di Rudy Zerbi). Guardando i daytime, c’era chi sullo sfondo aveva notato un approccio diverso tra i due.

Ricordiamo che all’inizio di Amici 21 Luigi si era avvicinato molto a Carola. E Maria De Filippi aveva puntato subito su loro come prima nuova coppia dell’edizione. Il loro rapporto è sempre stato molto ambiguo e anche gli altri allievi della scuola l’avevano notato. Loro però hanno sempre parlato di amicizia. Elena, invece, entrata con una sfida, in passato ha avuto un flirt con LDA (prima del talent). Anche in questo caso, all’interno della scuola, sembrava che potesse esserci un ritorno di fiamma, ma così non è stato.

Che allora Elena e Luigi si siano trovati affini e abbiano deciso di instaurare un rapporto sentimenale? Se così fosse socuramente lo vedremo nei daytime dopo le Feste.

A tal proposito vediamo le ultime news di messa in onda del programma…