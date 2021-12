Amici 21, nuovi provvedimenti disciplinari per alcuni allievi: in casetta scoppiano diverse liti (VIDEO)

1 Provvedimenti disciplinari ad Amici 21 per sporco e disordine

Nel daytime di ieri di Amici 21 abbiamo visto gli allievi richiamati in studio insieme ai professori per alcuni video. La produzione ha notato grande sporco e disordine in tutta la casa e specialmente in due stanze. La prima è quella in cui dormono Albe, LDA e Alex e la seconda è quella di Dario, Mattia e Christian. Questo incontro è continuato nella puntata di oggi in cui sono nate delle discussioni. Inoltre i professori hanno preso delle decisioni riguardo provvedimenti disciplinari.

Per quanto riguarda la stanza dei tre cantanti, il primo ad essere richiamato è stato LDA. Rudy lo ha ripreso molto duramente, gli ha detto di stare una settimana a pulire tutta la casetta e lo ha rimandato lì. Alex ha detto che non aveva colpe sullo sporco e il disordine della stanza, dando quindi ragione a Luca sul fatto che tutti sono responsabili, ma che anche lui non aveva responsabilità. In pratica la maggior parte del disordine in quella stanza è di Albe che ha ammesso le sue colpe successivamente. Anna Pettinelli ha chiesto che pulisse oltre alla casa anche stanza relax, gli studi ecc.

Passiamo alla stanza del ballo. Quelli che hanno fatto più sporco e disordine sono Mattia e Christian, Dario invece ha detto che il suo lo fa sempre e non c’era niente di suo in quei video. Mattia ha fatto un po’ passare il messaggio che fossero solo immagini di un momento e non di sempre. E questo ha portato i professori ad arrabbiarsi ancora di più. Veronica Peparini ha invitato Dario a fare oltre il suo turno, cioè ad aiutare chi si impegna di più. Raimondo Todaro è stato una furia con i suoi.

In generale, da un secondo video, tutti gli allievi sono responsabili di sporco e disordine. E, una volta tornati in casetta, è accaduto il degenero. Sì perché tra loro sono nati alcuni litigi.

Vediamo cosa è successo…