Andrea Sanna | 4 Febbraio 2023

Il noce moscata-gate da Amici 22 al TG1

Durante il TG1 delle 20:00 è intervenuto Amadeus e per una battuta fatta da Fiorello, anche lui in collegamento, si è parlato del noce-moscata gate. Come noto si tratta di una delle tante teorie emerse sul web riguardo ai fatti di Capodanno che si sarebbero verificati nella Casetta di Amici 22.

Ricordiamo, infatti, come raccontato da Maria De Filippi in puntata, sarebbe accaduto qualcosa di molto grave durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno e sui social sono emerse varie ipotesi, tra cui proprio quella della noce moscata. Una fetta di telespettatori ha pensato che i ragazzi di Amici 22 potrebbero aver creato una mistura amatoriale realizzata con la spezia per animare la serata più del solito.

Il fatto non ha mai trovato conferme o smentite dalla produzione di Amici 22. Ci hanno pensato, però, alcuni parenti ed ex allievi a smontare questa idea. Ma ora vi chiederete: che c’entra questo con il TG1? Ve lo spieghiamo noi!

Amadeus e Fiorello, a sorpresa, durante il notiziario hanno un annuncio: Viva Rai 2 andrà in onda in diretta subito dopo il Festival di Sanremo. Al termine della kermesse canora il conduttore darà la linea all’amico e collega. Così la giornalista Elisa Ansaldi, piuttosto curiosa, ha domandato a Fiorello: “Ma quando dormi?”. Lo showman non se l’è fatto ripetere due volte e ha risposto: “Mai, io uso noce moscata“. Ed ecco qui il riferimento alle supposizioni del fan di Amici 22 sul Capodanno.

Il noce moscata gate arriva anche al TG1#Amici22 pic.twitter.com/dADiIyU96q — AMICI NEWS (@amicii_news) February 3, 2023

C’è da precisare che Fiorello non ha direttamente parlato di Amici 22. Il riferimento sembra abbastanza palese. Un po’ come accaduto di recente durante la puntata di Viva Rai 2, quando se n’è parlato con la stessa ironia.

