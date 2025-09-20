Chi è Giulio Carotenuto del Grande Fratello? Età e Instagram
Medico di successo, ecco tutto quello che volete sapere su Giulio Carotenuto del Grande Fratello
Contenuti
Affascinante medico di successo, conosciamo meglio chi è il concorrente del Grande Fratello Giulio Carotenuto: età, vita privata, fidanzata, carriera e Instagram.
Chi è Giulio Carotenuto
Nome e Cognome: Giulio Carotenuto
Data di nascita: 1996
Luogo di nascita: Torre Annunziata
Età: 29 anni
Segno zodiacale: Non sappiamo il suo segno zodiacale
Professione: medico e influencer
Fidanzata: Giulio è single
Tatuaggi: Giulio ha dei tatuaggi
Profilo Instagram: @giulio_carotenuto
Profilo TikTok: @giuliocarotenuto
Giulio Carotenuto età e biografia
Ecco la biografia che riguarda il medico, concorrente del Grande Fratello. Come si chiama e come va quindi di cognome Giulio? Lui è Giulio Carotenuto ed è nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli nel 1996. Qual è la sua età? Come appreso il ragazzo ha 29 anni. Non conosciamo al momento la data di nascita completa e dunque il suo segno zodiacale.
Come già accennato di professione fa il medico e si occupa anche di fare beneficenza in Paesi come l’Africa.
La vita privata
Della vita privata di Giulio Carotenuto del Grande Fratello non si conosce molto, ma sappiamo che è molto legato a sua sorella Benedetta, con la quale spesso condivide degli scatti sui social.
Giulio del GF è fidanzato o single? Non c’è alcuna fidanzata all’orizzonte al momento.
Dove seguire Giulio Carotenuto del Grande Fratello: Instagram e social
Sui social Giulio Carotenuto del Grande Fratello è presente sia su Instagram che su TikTok, dov’è abbastanza seguito e il numero è sicuramente destinato a crescere con la sua partecipazione nel programma.
Giulio racconta tanto di sé sui suoi social, dagli aspetti privati fino a quel che riguarda il suo lavoro.
Carriera
In quanto alla sua carriera, sappiamo che Giulio Carotenuto del GF è non solo un medico, ma si occupa anche di fare del bene in quei Paesi come l’Africa dove c’è tanto bisogno di aiuto.
Ed è stato proprio un viaggio a cambiare per sempre la sua vita, in particolare dopo l’incontro con una bimba. A dimostrarlo diversi video e immagini pubblicare sui social.
Giulio Carotenuto al Grande Fratello
Nella Casa del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, come detto c’è anche Giulio Carotenuto. Il medico è stato presentato con queste parole dalla conduttrice del reality show:
“Grande Fratello ha cercato in tutta Italia storie speciali da raccontarvi, come quella di Giulio. Ha studiato anni per realizzare il sogno di diventare medico e ci è riuscito. L’incontro con una bambina in Africa gli ha cambiato la vita.
È single e non cerca una donna che lo segua, ma una che sia sempre un passo avanti a lui. È lui l’uomo perfetto? Di sicuro nella Casa sarà un osso duro per tanti“, ha detto la presentatrice nel video.
I concorrenti del Grande Fratello
A seguire vi riportiamo l’elenco e sveliamo chi sono i concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello:
Anita Mazzotta, Francesca, Giulio Carotenuto, Omer Elomari, Matteo Azzali, Matteo Jonas Pepe (IN AGGIORNAMENTO)
Il percorso di Giulio Carotenuto al Grande Fratello
Proseguiamo con il dire ancora che a seguire verrà riportato il percorso di Giulio Carotenuto nella Casa più spiata d’Italia.
- 1° settimana: previsto l’ingresso di Giulio nella Casa più spiata d’Italia.