Debora Parigi | 17 Novembre 2022

Amici 22

Anticipazioni decima puntata di Amici 22: categoria canto

Siamo alla decima puntata del pomeridiano di Amici 22, registrata giovedì 17 novembre, e ringraziamo per le anticipazioni il sito SuperguidaTV. Si tratta di una puntata con vari colpi di scena anche inaspettati e vi raccontiamo tutto nel dettaglio. Andrà in onda domenica 20 novembre alle ore 14 su Canale 5. Ospite musicale di questa decima puntata è Fabrizio Moro per presentare il suo brano “Senza di te”. Presente Dardust per giudicare la gara di canto, mentre Garrison, Eleonora Abbagnato e Irma De Paolo hanno giudicato quella di ballo.

La registrazione è iniziata con Maria De Filippi che è entrata con la torta per Alessandra Celentano poiché oggi ha compiuto gli anni. Poco dopo Mattia ha ballato una coreografia di zumba con tutti i professori di canto. Piccolo G ha fatto un compito assegnatogli da Arisa.

Ma vediamo com’è andata la gara di canto. Questa la classifica di Dardust:

Come si vede gli ultimi sono stati Cricca, Niveo e Ascanio. Quest’ultimo è finito in sfida immediata per volere di Lorella Cuccarini. L’allievo di Rudy Zerbi ha perso la sfida contro Angelina (che ha preso il suo banco) e quindi è stato eliminato dalla scuola. La sfida è stata giudicata da Carlo Di Francesco.

Dardust ha anche assegnato un compito ai cantanti e tornerà tra un mese per vedere come si sono comportanti. Inoltre tra lunedì e martedì usciranno su tutte le piattaforme gli inediti di Cricca e Federica.