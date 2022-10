Scenata di gelosia di Antonella a Edoardo, la Casa si divide tra chi sostiene lei e chi difende lui (VIDEO)

1 Gelosia di Antonella Fiordelisi verso Edoardo Donnamaria

Oggi nella Casa del Grande Fratello i vipponi hanno fatto un allenamento aerobico guidato da Carolina Marconi. E ad un certo punto Edoardo Donnamaria, osservando “l’insegnante”, le ha fatto una battuta per via delle movenze che aveva. Le ha infatti detto “Carolina calmati che mi fai arrapare”. Questa frase è stata sentita da Antonella Fiordelisi che si è decisamente arrabbiata.

Così poco dopo, in cucina, Antonella ha esternato il suo fastidio facendo una scenata. Ha prima spiegato di non aver gradito la frase. E poi ha detto di essere infastidita, oltre che stanca di dover passare sempre per la carnefice della coppia. Inoltre ha aggiunto che se avesse detto delle parole simili ad Antonino, Edoardo si sarebbe offeso e l’avrebbe rimproverata. Per Donnamaria, invece, si è tratta di una semplice battuta fatta senza malizia.

A questo punto sono intervenuti anche gli altri vipponi che hanno detto la loro. Luca ha dato ragione alla Fiordelisi, mentre Charlie e Carolina hanno preso le difese di Donnamaria. Proprio la Marconi ha spiegato che era solamente una battuta goliardica. E che deve anche considerare che l’ha detto a lei, che potrebbe essere una sorella maggiore.

Edoardo Donnamaria si è mostrato ancora più infastidito e intollerante a tutte queste scenate di gelosia. Tra l’altro ha dichiarato di non voler stare male e litigare tutti i giorni. Infatti nella discussione non ha quasi risposto e ha detto solamente che era uno scherzo e che dopo quello che si sono detti il giorno prima, le pare strano reagisca così.

Antonella palesemente cercando di passare da vittima e indossare Edoardo.

Certo che sta cose che non è più la preferita l’ha presa benissimo#gfvip

Antonella comunque non ha voluto sentire ragioni. E, prima di abbandonare la cucina, ha detto che qualsiasi suo atteggiamento viene messo alla gogna. Mentre a Edoardo si fa passare tutto perché considerato quello più innamorato della coppia.

Ma non finisce qui perché la vippona è andata a sfogarsi in giardino e altri concorrenti hanno dato la propria opinione su quanto accaduto…