Chi è Bianca Gascoigne? Età, fidanzato e Instagram

Di seguito tutte le curiosità su Bianca Gascoigne, figlia dell’ex calciatore e concorrente de L’Isola dei Famosi Paul Gascoigne, ora concorrente di Ballando con le Stelle: passiamo dall’età, alla vita privata e ancora la carriera, il percorso nel talent e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Bianca Gascoigne

Nome e Cognome: Bianca Fiales (in arte Bianca Gascoigne)

Data di nascita: 28 ottobre 1986

Luogo di nascita: Hertfordshire (Regno Unito)

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 57 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: modella e influencer

Fidanzato: Bianca dovrebbe essere single

Figli: Bianca non ha figli

Tatuaggi: Bianca ha un tatuaggio visibile sull’avambraccio

Profilo Instagram: @biancagascoigne1

Bianca Gascoigne età, altezza e biografia

Scopriamo insieme chi è la figlia di Paul e Sheryl Gascoigne. Lei si chiama Bianca Fiales, conosciuta come Gascoigne.



Quanti anni ha Bianca Gascoigne? La modella ha 34 anni di età ed è nata il 28 ottobre 1986 a Hertfordshire (contea dell’Inghilterra Orientale). Conosciamo altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 65 centimetri e 57 kg.

Circa la sua biografia non si conosce tantissimo, ma sappiamo soltanto (come vedremo in seguito) che è una modella professionista. Questo le ha permesso così di farsi largo anche come influencer. Nel Regno Unito è tanto conosciuta.

Vediamo insieme cosa sappiamo circa la sua vita privata…

Vita privata: Bianca ha un fidanzato?

Cosa possiamo dirvi della vita privata di Bianca Gascoigne? La modella è figlia dell’ex moglie di Paul Gascoigne, Sheryl e del precedente marito di quest’ultima. Una volta che i due si sono congiunti a nozze, però, ha deciso di adottare Bianca e Mason, suo fratello, dando così a entrambi il proprio cognome.

Durante il periodo in cui Paul è stato tra i concorrenti de l’Isola dei Famosi la figlia Bianca Gascoigne è intervenuta a Live Non è la d’Urso e ha speso belle parole per lui, parlando anche del loro rapporto, come raccolto da chiecosa:

Io e mio padre amiamo divertirci e ridere. Siamo più amici ora che in passato perché ci basiamo sul grande divertimento. Credo che questo cambierà la vita di mio padre, nel suo cuore è come un boy scout. Non riesce mai a stare fermo.

Ha detto in quella circostanza. Ma Bianca Gascoigne ha un fidanzato? La concorrente di Ballando ha avuto un passato sentimentale importante. È stata legata Stephen Martorana, un noto proprietario di negozio di pneumatici in Inghilterra.

A seguire nella sua vita Dan Belton, ma la rottura tra i due non è stata delle migliori. Di recente Bianca pare sia tornata single, dopo l’amore accanto a Kris Boyson. I due sono stati fidanzati un anno, hanno trascorso insieme la quarantena e dopo la fine della relazione sono comunque rimasti amici.

Dove seguire Bianca Gascoigne: Instagram e social

Chi volesse restare in contatto con Bianca Gascoigne, concorrente di Ballando con le Stelle, ha la possibilità di farlo attraverso i social e, particolare modo grazie alla pagina ufficiale presente su Instagram.

Nel suo account, davvero seguitissimo, sono presenti tantissimi scatti tratti da shooting o riguardanti sponsorizzazioni varie. Non traspare nulla, invece, per quel che riguarda la sua vita privata, se non qualche foto in compagnia di amici o familiari, ma sono davvero poche. Sotto questo punto di vista, almeno sui social, tende a essere davvero molto riservata.

Sappiamo qualcosa di più, invece, per quel che riguarda la carriera di Bianca Gascoigne. Andiamo a vedere qualcosa di più in merito…

La carriera

In tanti si chiedono che lavoro fa Bianca Gascoigne? Ve ne parliamo qui nel paragrafo dedicato alla sua carriera. La concorrente è una modella e influencer molto seguita.

Nel corso degli anni ha posato per tantissime riviste glamour, come per esempio Nuts, Maxim, Loaded, FHM tra le tante.

Ancor prima di partecipare a Ballando con le Stelle 2021, Bianca Gascoigne ha avuto modo di fare diversi reality e talent show. Il primo programma a cui ha partecipato è Love Island, riuscendo a trionfare addirittura nel 2006. Due anni più tardi ha vinto ancheGladiators.

A seguire ha tentato il tutto e per tutto anche a X Factor UK, ma con scarsi risultati. Nel 2017 ha poi preso parte a Celebrity Big Brotherclassificandosi sesta.

Oltretutto sia nel 2020 che nel 2021 ha posato per due calendari. In Italia abbiamo avuto modo di conoscerla grazie alla partecipazione di suo padre Paul Gascoigne a L’Isola dei Famosi 2021.

Bianca Gascoigne a Ballando con le Stelle 2021

Il 16 ottobre 2021 su Rai 1 torna la nuova stagione di Ballando con le Stelle. Per la trasmissione condotta da Milly Carlucci c’è grande attesa.

Al fianco della presentatrice troveremo ancora Paolo Belli, suo braccio destro, e una giuria di tutto rispetto composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Roma e Gullermo Mariotto. Non mancheranno poi anche gli opinionisti Alberto Matano, Roberta Bruzzone e Alessandra Mussolini, che lo scorso anno abbiamo visto tra i concorrenti.

Proprio Milly Carlucci ci ha tenuto a presentare Bianca Gascoigne: “La figlia dell’ex calciatore inglese Paul Gascoigne è sorprendente. È bellissima ed è evidente, però oltre a questo ha una simpatia contagiosa e un aspetto del suo carattere molto particolare che scoprirete soltanto durante il programma”.

Ha raccontato la conduttrici a TV Sorrisi e Canzoni.

I concorrenti e i maestri di Ballando con le Stelle

Anche quest’anno Ballando con Le Stelle 2021 ha un cast davvero di tutto rispetto. Di seguito ecco l’elenco completo di tutti i protagonisti di questa edizione del talent show di Rai 1:

Questi quindi tutti i protagonisti di Ballando con le Stelle. Solo una coppia, però, porterà a casa il premio finale. Chi avrà la meglio? In attesa di scoprirlo facciamo il nostro in bocca al lupo a ognuno di loro e andiamo a vedere il percorso di Bianca Gascoigne all’interno della trasmissione di Milly Carlucci…

Il percorso di Bianca Gascoigne a Ballando

In data 16 ottobre ha preso il via il percorso di Bianca Gascoigne a Ballando con le Stelle 2021. La modella riuscirà a convincere la giuria e i telespettatori da casa? Staremo a vedere. Noi vi terremo aggiornati sulla sua avventura.

1° puntata: Nella prima puntata Bianca e Simone hanno ottenuto 40 punti! (IN AGGIORNAMENTO)

