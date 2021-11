Chi è Giordano Filippo? Età, vita privata e Instagram

Ecco cosa sappiamo dell’insegnante di Ballando con le Stelle, Giordano Filippo. Nelle prossime righe vi riportiamo alcune delle news e curiosità che lo riguardano: dall’età, alla vita privata e ancora la carriera e i profili Instagram e social.

Chi è Giordano Filippo

Nome e Cognome: Giordano Filippo

Data di nascita: 21 dicembre 1985

Luogo di nascita: Acquaviva delle Fonti (Bari)

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: ballerino e insegnante di danza

Fidanzata: Giordano è fidanzato con Marica Bianco

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Giordano ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @giordanofilippo85

Giordano Filippo età e biografia

In questo primo paragrafo parleremo della biografia del ballerino di Ballando con le Stelle.

Ecco cosa sappiamo di lui. Giordano Filippo è nato ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, il 21 dicembre 1985, sotto il segno del Sagittario. La sua età oggi è di 35 anni.

Di lui conosciamo altezza (1 metro e 90 centimetri), ma non sappiamo il peso.

Fin da piccolo, come vedremo nella parte dedicata alla carriera, Giordano Filippo si è avvicinato al mondo della danza, fino a diventare oggi un professionista del settore. Prima di questo, però, vediamo la vita privata del ballerino…

Vita privata

Della vita privata di Giordano Filippo non si conosce tantissimo. Da quanto si apprende il danzatore è fidanzato dal 2013 con la collega Marica Bianco, partner anche nel lavoro.

Lei è originaria di Putignano ed è dunque pugliese come il suo compagno. Sebbene sia molto riservato da quel che traspare dai social i due sono molto felici e innamorati.

Insieme hanno una scuola di ballo a Milano, dal nome Yamambò, come vedremo poi nella carriera.

Dove seguire Giordano Filippo: Instagram e social

C’è modo di seguire Giordano Filippo su Instagram e social? La risposta è sì. L’insegnante di Ballando con le Stelle ha una pagina ufficiale su Facebook, ma è possibile trovarlo anche su Instagram e TikTok.

E non solo, perché da quel che abbiamo visto il danzatore ha anche un sito, che potete trovare cliccando qui. Presente anche un account dedicato alla sua scuola di ballo Yamambò dance school.

Se su Facebook e Instagram mostra tanto del suo lavoro e poco della vita privata (non mancano per scatti insieme alla fidanzata Marica Bianco), su TikTok il ballerino posta dei video dove si diletta a cucinare piatti tipici della sua terra d’origine.

Ora vediamo qualcosa in più circa la carriera di Giordano Filippo…

La carriera

Cosa sappiamo della carriera di Giordano Filippo? Il ballerino di Ballando con le Stelle fin da bambino ha nutrito un amore viscerale per la danza, da quando aveva appena 7 anni d’età.

Da quel momento in poi Giordano ha iniziato a partecipare alle prime gare e nel 1994 ha preso parte al Campionato italiano, arrivando in finale in due discipline: salsa e liscio unificato. Insieme all’amore per il ballo ha conciliato anche lo studio, conseguendo a Taranto, presso l’IPSCT Perrone, il diploma in Sala bar.

Con il passare degli anni, però, Giordano Filippo non ha abbandonato il ballo, diventando poi un professionista del settore. È infatti un maestro di bachata e latino, in grado di cimentarsi anche su altri generi.

Nel corso della sua carriera ha partecipato ad alcuni congressi internazionali come l’International Congress di Budva, in Montenegro, dove ha raggiunto il gradino più alto del podio, mentre ad Atene arriva ha agguantato lafinalissima.

Il 2007 è un anno importante per Giordano Filippo, perché è il periodo in cui ha conseguito il diploma di maestro. L’anno successivo si è specializzato anche in danze caraibiche. Dal 2011 in poi ha voluto approfondire anche altri generi come moderno, hip pop e house. Insomma un insegnante a 360°.

Sua maestra in questi anni Carolyn Smith, attuale giudice di Ballando con le Stelle.

Altra importante tappa della sua carriera arriva nel 2013 quando la Tropical Gem l’ha fortemente voluto nella sua compagnia. Ha avuto modo di accompagnare anche una performance di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo della trasmissione Questi siamo noi.

Due anni più tardi si è accasato alla compagnia Euphoria Dance Company di New York. Oggi, nel 2021, invece ha la scuola di ballo Yamambò a Milano, che gestisce insieme alla sua compagna.

Giordano Filippo a Ballando con le Stelle 2021

Entrato a far parte dei professionisti del programma dopo un provino perBallando con le Stelle on the road, negli anni ha avuto modo di insegnare per una puntata in Ballerini per una notte, lo spin off della trasmissione.

Dal 2020 fa parte del cast di Ballando con le Stelle e lo ritroviamo tra gli insegnanti anche nel 2021. Proprio in questa nuova edizione ha il compito di guidare Valeria Fabrizi in questa straordinaria avventura.

Come se la caveranno i due? Riusciranno a convincere la temuta giuria e opinionisti?

Il percorso di Giordano Filippo a Ballando

Ballando con le Stelle 2021 fa il suo ritorno su Rai 1 in data 16 ottobre. In questo paragrafo ci concentreremo invece sul percorso di Giordano Filippo all’interno del programma televisivo, dove accompagnerà l’attrice Valeria Fabrizi.

1° puntata : Sono 27 i punti conquistati da Giordano e Valeria dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle .

: Sono 27 i punti conquistati da e dopo la prima puntata di . 2° puntata : 24 punti è il bottino ottenuto durante la seconda puntata.

: 24 punti è il bottino ottenuto durante la seconda puntata. 3° puntata : Esibizione commovente quella di Giordano e Valeria , che hanno portato a casa ben 39 punti.

: Esibizione commovente quella di e , che hanno portato a casa ben 39 punti. 4° puntata : 74 punti e primo posto per Valeria e Giordano , che trionfano durante la quarta puntata!

: 74 punti e primo posto per e , che trionfano durante la quarta puntata! 5° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

