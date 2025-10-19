Sui social Belen Rodriguez ha pubblicato la sua prima foto con la nipotina Clara Isabel, nata dall’amore tra la sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Un gesto che spegne ufficialmente le voci su tensioni familiari.

Belen Rodriguez spegne i rumor

Dopo mesi di silenzi, voci di dissapori e supposizioni, arriva finalmente un gesto pubblico che parla più di mille parole. E arriva direttamente da Instagram: Belen Rodriguez ha pubblicato la prima foto con la nipotina Clara Isabel, figlia della sorella Cecilia Rodriguez e del marito Ignazio Moser.

La dolce immagine, condivisa tra le sue stories, mostra Belen Rodriguez con in braccio la neonata, in un momento intimo e sereno. Un gesto significativo, considerando che proprio nei mesi scorsi si era parlato a lungo di tensioni tra le due sorelle. A scatenare i gossip, un presunto allontanamento avvenuto durante la gravidanza di Cecilia, alimentato da alcuni retroscena rilasciati dal giornalista Gabriele Parpiglia. E l’ipotesi pare fosse legata a Ignazio Moser.

Tuttavia, però, nonostante tutto, la storia pubblicata sui social sembra dimostrare ben altro e una pace sicuramente ritrovata. A rafforzare l’idea di un clima finalmente disteso, è stata anche Veronica Cozzani, madre delle sorelle, che ha condiviso uno scatto di famiglia a cena: presenti Cecilia, Belen e Ignazio, sorridenti e complici.

La neo mamma Cecilia, più volte interrogata sull’argomento, aveva già ridimensionato la vicenda. E lo aveva fatto sia a Verissimo che in una recente intervista: “Non è successo niente di grave. Solo normali discussioni tra sorelle, superate in fretta”. Anche sull’ipotetico ruolo di Ignazio nelle tensioni familiari, Cecilia era stata chiara: “Non c’entra nulla”.

La nuova foto pubblicata da Belen Rodriguez sembra quindi chiudere definitivamente quel capitolo. E lo fa nel modo più dolce possibile: con un abbraccio a Clara Isabel, che rappresenta non solo l’arrivo di una nuova vita, ma anche la ricucitura di questo bellissimo legame familiare.