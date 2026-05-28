Belen ricoverata, interviene Mara Venier: “Io so tutto”

Belen Rodriguez la mattina del 25 maggio è stata ricoverata al Policlinico di Milano, dal quale è stata poi dimessa il giorno seguente. L’allarme era stato dato da un vicino della showgirl argentina, il quale aveva sentito delle urla provenire appunto dall’appartamento di Belen. Su quanto accaduto a Belen è voluta intervenire Mara Venier, la quale ha espresso a modo sua tutta la sua vicinanza alla showgirl.

Belen Rodriguez dimessa dall’ospedale: come sta la showgirl argentina

Troppo spesso ci si dimentica che dietro a un personaggio famoso c’è pur sempre una persona, con le proprie paure, con le proprie fragilità. Fragilità, che a volte, possono prendere il sopravvento. In questo giorni si parla, sin troppo, di quanto accaduto a Belen Rodriguez, ricoverata al Policlinico di Milano dopo che un vicino aveva sentito le sue grida di aiuto provenire dal suo appartamento. La showgirl è già stata dimessa e ora si trova in un luogo protetto. Ci vuole rispetto per quanto accaduto a Belen, su Instagram il giornalista Marco Branca ha voluto porre una riflessione più ampia sul dolore psicologico e sulla pressione mediatica: “Qualche tempo fa ho vissuto uno degli anni più difficili della mia vita. In quell’anno lottavo giorno e notte per rimanere attaccato alla realtà e non farmi travolgere da una paura atavica e profonda che ormai consideravo parte di me. È stato un anno difficile perché avrei fatto qualsiasi cosa per porre fine a quel brusio insopportabile ma, nel frattempo, la mia unica preoccupazione era fare finta che tutto andasse bene. Ne sono uscito con fatica grazie all’analisi e a un’adeguata terapia farmacologica: non oso immaginare come sarebbe stato quell’anno se fossi stato un personaggio pubblico e ogni mio capitombolo fosse sulla bocca di tutti, osservato sotto la lente di un microscopio con la presunzione di sapere cosa ci fosse dentro la mia testa quando, spoiler, non lo sapevo nemmeno io. È per questo che spero con tutto il cuore che Belen Rodriguez trovi la forza di uscire da quell’oscurità come ne sono uscito io e capire di non essere da sola. Ed è sempre per questo che spero che questo sottofondo insopportabile fatto di articoli, newsletter a pagamento e tweet che si chiedono la famiglia dove sia cessi al più presto.”

Belen ricoverata, interviene Mara Venier: “Io so tutto”

Sotto al post di Marco Branca, sono arrivate centinaia di reazioni e di commenti, anche di vip, tutti vicino a Belen Rodriguez. Tra di loro anche Mara Venier, la quale a modo suo ha espresso tutta la sua vicinanza alla showgirl argentina: “Condivido tutto… l’ho vissuto!” Una frase breve ma che lascia intendere che anche lei, come Belen, nel corso della sua vita si è trovata davanti a un momento difficile dal punto di vista emotivo. Ricordiamo anche che proprio nel salottino di “Domenica In”, Belen Rodriguez aveva raccontato della sua lotta contro la depressione, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

Belen ricoverata, interviene anche Alba Parietti

Anche Alba Parietti è intervenuta sul tema, mostrando anche lei vicinanza a Belen Rodriguez. Queste le parole della showgirl: “La verità è che ci vuole una forza enorme per reggere certi livelli di esposizione, gli alti e bassi, la crudeltà degli esseri umani, anche quelli di chi ti fidavi di più e i tuoi nervi crollano, ma non puoi chiedere aiuto.”