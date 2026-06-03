Ida Di Filippo è pronta per il suo matrimonio. I colleghi Mariana e Gianluca hanno preparato una sorpresa.

Un momento molto importante per Ida Di Filippo e i fan di Casa a Prima Vista. L’amatissima agente immobiliare sta per sposarsi e ovviamente non è mancato un regalo speciale da parte dei suoi colleghi.

Matrimonio Ida Di Filippo: tutti i dettagli e il ruolo speciale dei colleghi

Grande emozione per i fan di Casa a Prima Vista, che nelle ultime settimane hanno accolto con entusiasmo una notizia molto speciale riguardante una delle protagoniste più amate del programma. Ida Di Filippo è pronta a convolare a nozze con il compagno Pietro Albano.

Dopo oltre tredici anni di relazione, la coppia ha deciso di compiere il grande passo e coronare il proprio sogno d’amore. Il matrimonio è previsto per il mese di settembre e si svolgerà in provincia di Salerno, terra d’origine della futura sposa. L’evento si preannuncia come una grande festa, alla quale prenderanno parte familiari, amici e numerosi ospiti provenienti anche dal mondo dello spettacolo.

Tra gli invitati al matrimonio non mancheranno alcuni dei volti più noti di Casa a Prima Vista. In particolare saranno presenti Gianluca Torre e Mariana D’Amico, colleghi di Ida all’interno del programma e amici molto stretti anche nella vita privata. A confermare il forte legame tra i tre è stato proprio Gianluca Torre, che in una recente intervista a Leggo ha raccontato l’entusiasmo con cui attende il grande giorno. L’agente immobiliare ha spiegato che lui e Mariana avranno un ruolo molto importante durante la cerimonia, essendo stati scelti come testimoni degli sposi.

Ida Di Filippo pronta per il matrimonio: il regalo speciale di Gianluca e Mariana

Oltre a partecipare alle nozze in qualità di testimoni, Gianluca Torre e Mariana D’Amico starebbero preparando una sorpresa speciale per la futura sposa. Pur essendo prevista una tradizionale lista nozze, i due amici avrebbero deciso di affiancare al regalo scelto dagli sposi un pensiero personale pensato appositamente per Ida. Un regalo su misura che sicuramente renderà molto felice l’agente immobiliare.

Per il momento i dettagli restano riservati, ma l’intenzione sarebbe quella di celebrare non solo il matrimonio, ma anche gli anni di amicizia e collaborazione che li hanno uniti. Un gesto che conferma ancora una volta il forte rapporto nato grazie all’esperienza televisiva e trasformato nel tempo in una sincera amicizia. Mentre cresce l’attesa per il primo weekend di settembre, non resta che aspettare di scoprire tutte le curiosità sui preparativi delle nozze. I fan di Casa a Prima Vista sono già pronti a festeggiare insieme a Ida Di Filippo uno dei momenti più importanti della sua vita.