La nuova stagione di Belve torna su Rai 2 dal 28 ottobre, con una puntata tutta al femminile. Francesca Fagnani parte fortissimo. A sedersi sullo sgabello ci sarà Belen Rodriguez, ma non solo! Ecco tutti gli ospiti e la sorpresa firmata Maria De Filippi.

Gli ospiti della prima puntata di Belve

Il martedì sera di Rai 2 si prepara ad accogliere di nuovo uno dei programmi più attesi: Belve di Francesca Fagnani. E la nuova stagione promette già scintille. Chi sono gli ospiti della prima puntata, in onda il 28 ottobre? Iniziamo già con il dire che sarà tutta al femminile e ricca di sorprese.

A sedersi sul celebre sgabello sarà Belen Rodriguez, pronta a raccontarsi senza filtri come solo a Belve si può. Dopo la sua recente apparizione a Ballando con le Stelle come “ballerina per una notte”, l’argentina in TV in un contesto molto diverso, senza filtri e decisamente più diretto. Di sicuro tra i temi più caldi non è escluso l’argomento legato al matrimonio con Stefano De Martino, ma non solo!

Accanto a lei ci sarà Isabella Rossellini, icona del cinema italo-americano, che a 73 anni continua a incantare il pubblico con la sua eleganza e il suo immenso talento. Reduce dal successo del film Conclave del 2024, l’attrice si racconterà e chissà quante cose scopriremo su di lei.

Non è stata confermata Rita De Crescenzo, anche se si pensa possa essere lei la terza ospite di Belve, dopo le indiscrezioni di questi giorni.

Ma non finisce qui: a sorpresa, nella nuova stagione di Belve farà la sua comparsa anche Maria De Filippi. Il suo intervento, registrato in anticipo, sarà distribuito in più puntate e rappresenterà un ruolo inedito per la conduttrice.

Francesca Fagnani è pronta a tornare e regalarci un’altra edizione imperdibile di Belve! Appuntamento dunque al 28 ottobre su Rai 2.

