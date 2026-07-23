Chi condurrà la prossima stagione di “Chi L’ha Visto?” Al momento non si sa, la Rai non ha ancora comunicato il conduttore, o la conduttrice, che prenderà il posto di Federica Sciarelli, che ha detto addio dopo ben 22 anni. Sappiamo però chi, tra i papabili sostituti, ha rifiutato di condurre il programma.

Chi L’ha Visto, il vuoto lasciato da Federica Sciarelli

Dopo ben 22 anni Federica Sciarelli ha deciso di lasciare la conduzione di “Chi l’ha visto?”, lo storico programma televisivo, di genere criminologico e investigativo, in onda su Rai 3. Un addio che nessuno si aspettava, soprattutto i tanti fan del programma abituati da così tanti anni ad avere lei come punto di riferimento: “Questi 22 anni sono stati una bellissima passeggiata” ha detto la Sciarelli, con le lacrime agli occhi, nel corso della sua ultima puntata. A Viale Mazzini si è quindi aperta la caccia al sostituto/a della giornalista. Nel corso delle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi ma, a oggi, ancora non si sa chi condurrà il programma. Si conoscono invece i nomi di tutti coloro che hanno rifiutato la proposta. Ecco chi sono.

Chi L’ha Visto, tutti conduttori che hanno rifiutato il posto di Federica Sciarelli

In attesa di sapere chi prenderà il posto di Federica Sciarelli alla conduzione di “Chi L’ha Visto“, andiamo a scoprire chi sarebbero gli 8 conduttori che avrebbero rifiutato il posto. Partiamo da Stefano Coletta, l’ultimo nome uscito nella varie indiscrezioni, il quale, durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2026/2027 ha riferito di aver rifiutato il posto della Sciarelli perché convinto di non esserne in grado sostenendo che “ognuno debba continuare a fare il suo”, motivo per cui resterà a fare il Direttore Coordinamento Generi di Rai1. La Stampa ha fatto anche altri nomi, ovvero: Eleonora Daniele, Francesca Fialdini, Veronica Briganti, Chiara Cazzaniga. Poi ci sarebbero anche Giorgia Cardinaletti, Domenico Iannacone e Laura Chimenti. Perché avrebbero rifiutato?

Chi L’ha Visto, perché 8 conduttori hanno rifiutato il posto della Sciarelli?

Stefani Coletta, come detto, ha preferito continuare con le sue mansioni e per questo ha rifiutato di prendere il posto di Federica Sciarelli a “Chi L’ha Visto”. Ma gli altri? Ecco cosa si legge su La Stampa: Eleonora Daniele e Francesca Fialdini avrebbero preferito restare al timone dei loro programmi, ovvero “Storie Italiane” e “Da Noi a Ruota Libera”. Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga preferirebbero invece rimanere inviate, come dichiarato da quest’ultima: “Io sono un’inviata, sto bene in mezzo alla strada a cercare di capire, a raccontare. La conduzione è un mestiere che non mi appartiene e non ne sarei all’altezza.“ Giuseppe Candela su Chi riguardo a Giorgia Cardinaletti ha invece scritto: “La giornalista del Tg1 delle 20 è stata contattata, come diversi altri colleghi, ma non si è detta disponibile, anche considerando l’eredità pesante da raccogliere.” Domenico Iannacone ha anche lui rifiutato il posto, asserendo che: “Ci sono tanti colleghi più accreditati, che hanno esperienza in questo settore, io faccio un altro lavoro. Come Federica Sciarelli non c’è nessuno, in televisione non bisogna creare surrogati, ma rompere gli schemi.” Infine su Spyit leggiamo che Laura Chimenti: “Avrebbe deciso di rinunciare alla proposta della Rai di raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli alla guida dello storico programma di Rai 3. Sembrerebbe orientata verso altri progetti televisivi. Chi la conosce bene ritiene infatti che il suo profilo professionale possa essere valorizzato maggiormente in programmi di intrattenimento o in eventi di prima serata.”