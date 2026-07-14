L’estate 2026 di Cristian Totti ha il sapore del mare, della spensieratezza e dell’amore. A quasi un anno dalla decisione di lasciare il calcio giocato, il figlio maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi si sta godendo le vacanze a Sabaudia insieme agli amici, alla sorella Chanel e alla fidanzata Melissa Monti. Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi raccontano giornate all’insegna del relax, tra bagni, partite a racchettoni sulla spiaggia e serate trascorse nei locali della movida estiva. Per il 20enne è un periodo di serenità, vissuto lontano dai riflettori sportivi che per anni lo hanno accompagnato a causa del cognome importante. Oggi Cristian sembra aver scelto una quotidianità più riservata, dedicando tempo agli affetti e alle persone più care.

La storia d’amore tra Cristian Totti e Melissa Monti

Accanto a lui continua a esserci Melissa Monti, attrice conosciuta dal grande pubblico anche per aver interpretato Caterina nella serie I Cesaroni. La loro relazione è ormai una delle più seguite tra i giovani volti dello spettacolo italiano. La storia è diventata ufficiale nel 2023 e, da allora, la coppia non ha mai nascosto il proprio legame. Le fotografie scattate durante la vacanza mostrano Cristian e Melissa complici e affiatati: passeggiate sul bagnasciuga, abbracci, sorrisi e momenti di tenerezza raccontano un rapporto che sembra procedere a gonfie vele.

I due condividono gran parte del tempo libero e, pur mantenendo un profilo piuttosto discreto rispetto ad altre coppie del mondo dello spettacolo, continuano a conquistare l’affetto dei fan, che seguono con interesse ogni loro apparizione pubblica. L’estate a Sabaudia rappresenta così un’occasione per rilassarsi dopo gli impegni dell’ultimo anno e vivere qualche settimana lontano dalla routine quotidiana.

Chanel Totti è tornata single? Si gode l’estate tra relax e indiscrezioni

In vacanza con Cristian c’è anche la sorella Chanel Totti, che continua a essere una delle giovani protagoniste più seguite del gossip estivo.

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi sembra trascorrere un’estate all’insegna del divertimento, anche se nelle ultime settimane il suo nome è stato spesso accostato a quello del rapper campano Le One, all’anagrafe Gaetano Di Maio. Le indiscrezioni sulla presunta frequentazione si rincorrono ormai da tempo. A far nascere i sospetti sono stati alcuni dettagli osservati dai fan: durante un concerto del cantante, lo scorso 8 giugno a Milano, Chanel era stata vista sul palco mentre teneva la giacca dell’artista. A questo si è aggiunto il reciproco “follow” sui social network, elemento che ha alimentato ulteriormente le ipotesi. Nonostante il gossip continui a circolare con insistenza, nessuno dei due ha confermato l’esistenza di una relazione sentimentale. Al momento, quindi, si tratta soltanto di indiscrezioni prive di conferme ufficiali.

Mentre il pubblico continua a seguire con curiosità la vita dei figli di Francesco Totti e Ilary Blasi, Cristian e Chanel sembrano preferire un’estate fatta soprattutto di normalità. Le giornate trascorrono tra mare, sport, amici e momenti di relax, lontano dalle polemiche e dagli impegni lavorativi. Se Cristian si gode la serenità accanto a Melissa Monti, Chanel continua invece a vivere le proprie vacanze senza commentare le voci che la riguardano. Per entrambi, almeno per ora, la parola d’ordine sembra essere una sola: godersi al massimo l’estate, lasciando che siano soltanto il sole e il mare a scandire il ritmo delle giornate.