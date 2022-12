NEWS

Andrea Sanna | 6 Dicembre 2022

GF Vip 7

Scontro tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre più ai ferri corti. Dopo gli attriti delle scorse settimane, ultima lite avvenuta proprio sabato scorso, tra i due vipponi non c’è proprio pace.

Terminata la puntata del lunedì, Daniele Dal Moro si è ritrovato in cucina insieme ad altri vipponi per preparare qualcosa da mangiare. Stizzito per essere finito in nomination, il vippone non ha apprezzato l’atteggiamento amichevole di Oriana Marzoli. Questo perché il veneto ha scoperto che la venezuelana nel segreto del confessionale l’ha votato e dunque ha trovato incoerente i suoi modi di fare.

Dopo una battutina di Oriana, Daniele Dal Moro ha sbottato: “A te ho già detto che tu il rapporto con me l’hai chiuso definitivamente. Non so più in che lingua dirtelo. Io a te non saluto più, vuoi che te lo ripeto di nuovo?”. Così la Marzoli ha chiesto a Giaele De Donà, lì presente, se potesse fare da tramite tra loro.

“Con che coraggio poi. Mi hai appena mandato in nomination, se appena andata in confessionale per nominarmi. Non fare l’amichina. Capito?”. Così Oriana Marzoli ha spiegato di non voler assolutamente fare l’amica ma avere solo delle informazioni dal coinquilino: “Io se sto parlando è perché mi hai detto ‘il tuo amico’”.

Così Daniele Dal Moro ha rincarato la dose: “Tanto che sei la più falsa di tutti lo sa tutta Italia. Non è che servo io per dirlo. Due giorni con Antonino in una valle di lacrime, invece era innamorata del suo ex con me e te in piscina. Pensa di raccontarlo a me. Oriana io l’ho già detto cosa penso di te in confessionale. Con te non ci parlo neanche insieme, ma se mi parli ti dico tutto ciò che penso”.

A quel punto Oriana Marzoli l’ha invitato a superarla, dato che lei ha preferito Antonino Spinalbese a lui. “Ho detto il tuo amico, sì. Non implicava una risposta da parte tua”. La discussione tra le parti è proseguita senza portare a un finale positivo (CLICCA QUI PER IL VIDEO).

Come ben sappiamo, poi, Daniele Dal Moro ha avuto da ridire anche su Luca Onestini e ha litigato animatamente con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. Non si è fatto mancare nulla, insomma.