Federica Pellegrini risponde alle critiche sulla maternità e racconta la sua vita da mamma bis con Matteo Giunta e le figlie Matilde e Rachele.

Essere una mamma sotto i riflettori non è sempre semplice: lo sa bene Federica Pellegrini, che dopo la nascita delle figlie Matilde e Rachele si è trovata a fare i conti anche con le critiche ricevute sui social. Al centro del dibattito la gestione della famiglia e l’idea, spesso attribuita alla campionessa, di avere numerosi aiuti a disposizione. Con il suo racconto, l’ex campionessa di nuoto ha voluto mostrare una maternità reale, fatta di scelte personali, nuove responsabilità e della quotidiana ricerca di equilibrio tra il ruolo di madre e la vita familiare.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: una famiglia costruita tra amore, figlie e nuove responsabilità

La storia tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è nata lontano dai riflettori, anche se entrambi appartengono al mondo dello sport. I due sono legati dal 2019 e hanno scelto di ufficializzare il loro amore con il matrimonio celebrato a Venezia nel 2022. Dopo le nozze è arrivato un nuovo capitolo della loro vita: nel gennaio 2024 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Matilde, mentre nell’aprile 2026 hanno accolto la secondogenita Rachele.

La maternità ha cambiato profondamente le priorità della campionessa, che oggi racconta una dimensione più privata e lontana dalla pressione delle competizioni. Con due bambine piccole, Federica e Matteo stanno cercando un equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo insieme. La nascita di Rachele ha portato nuovi ritmi e nuove sfide, ma anche momenti emozionanti condivisi pubblicamente, come le prime esperienze della piccola al mare e i momenti dedicati alla sorella maggiore Matilde.

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“Avrà tate e aiuti tutto il giorno”: Federica Pellegrini risponde alle critiche sulla maternità

Federica Pellegrini torna a parlare della sua quotidianità da mamma e lo fa per chiarire un tema che spesso genera commenti sui social: l’idea che, vista la sua notorietà e il suo passato da campionessa, possa avere un esercito di persone al suo servizio per occuparsi della casa e delle figlie. Ogni volta che condivide un momento familiare o un contenuto legato alla maternità, racconta, arrivano osservazioni del tipo: “Eh, ma lei è fortunata, avrà cuochi, colf, babysitter tutto il giorno”. Proprio a queste critiche la sportiva risponde chiedendosi: “Perché c’è bisogno sempre di farle le pulci a una mamma?”.

L’ex nuotatrice precisa di non avere nulla contro chi sceglie di affidarsi a tate o babysitter: secondo lei non rappresenta assolutamente un errore o una mancanza, ma una possibilità legata alle esigenze di ogni famiglia. Nel suo caso, però, la situazione è diversa. Con la prima figlia Matilde, lei e il marito Matteo Giunta hanno gestito la nuova vita da genitori senza aiuti esterni, fatta eccezione per il sostegno dei nonni. Con l’arrivo della seconda bambina, Rachele, la coppia ha iniziato a valutare qualche supporto, anche per non coinvolgere continuamente i nonni e permettere loro di mantenere i propri spazi.

Nonostante il successo internazionale e una carriera che l’ha resa una delle atlete italiane più conosciute, Pellegrini racconta una vita domestica molto più normale di quanto molti possano immaginare. “La nostra vita è molto semplice. Non ho cuochi, ci arrangiamo io e Matteo”, spiega, raccontando che la famiglia segue abitudini semplici e che il momento in cui arrivano i nonni è spesso quello in cui si mangia meglio. La campionessa ammette che la possibilità di avere qualcuno che la aiuti esisterebbe, ma al momento lei e il marito preferiscono vivere la casa secondo i propri ritmi, senza altre persone sempre presenti. “Ci piace anche stare da soli in casa, senza nessun altro in giro”, racconta, spiegando che dopo qualche giorno anche la presenza costante dei nonni può diventare impegnativa.

Al momento Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno ancora cercando una soluzione che possa aiutarli nella gestione quotidiana della famiglia, ma non hanno ancora individuato la persona adatta alle loro esigenze. La coppia non esclude di poter ricorrere in futuro a un supporto più costante, soprattutto per affrontare al meglio i nuovi equilibri con due figlie piccole, mantenendo però un’organizzazione che rispecchi il loro modo di vivere la famiglia. Con un tono ironico, la campionessa racconta la situazione a chi le chiede come riesca a conciliare tutti gli impegni: “Noi abbiamo tre diverse dog sitter, ma nessuna tata”.