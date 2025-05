Siete curiosi di fare meglio la conoscenza di Chiara Balistreri? Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua biografia. Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni circa la sua età, la sua vita privata e su dove seguirla sui social.

Chi è Chiara Balistreri

Nome e Cognome: Chiara Balistreri

Data di nascita: 1 gennaio 2003

Luogo di nascita: Bologna

Età: 22 anni

Professione: influencer e attivista

Segno Zodiacale: Capricorno

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi

Profilo Instagram: @chiara.balistreri_

Andiamo a conoscere meglio Chiara Balistreri e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. La giovane influencer nasce a Bologna il 1 gennaio 2023. Ma quanti anni ha dunque Chiara? La sua età è di 22 anni.

Sconosciute invece le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

In molti chiedono di sapere anche chi sono i genitori di Chiara. Come ha raccontato lei stessa in una lunga intervista a Verissimo, la Balistreri è cresciuta senza un padre, che l’ha abbandonata quando era piccola. Sua madre è invece Roberta Etzi, alla quale è molto legata.

Chiara ha anche un fratello di 24 anni, Andrea.

Vita privata

Ma cosa sappiamo in merito alla vita privata di Chiara Balistreri?

Come in molti sapranno, negli ultimi mesi la giovane influencer è stata tra le protagoniste della cronaca. Chiara infatti, come ha rivelato sia a Verissimo che a Le Iene, in passato è stata vittima di violenza da parte del suo ex fidanzato.

La Balistreri tuttavia, dopo un lungo percorso e grazie soprattutto all’aiuto di sua madre, è riuscita a denunciare il suo ex compagno e a oggi sta cercando di lasciarsi il passato alle spalle.

Dove seguire Chiara Balistreri: Instagram e social

Vi state chiedendo dove seguire Chiara Balistreri? Andiamo a scoprirlo.

Se volete rimanere in contatto con la giovane influencer il modo più rapido sono naturalmente i social.

Chiara ha infatti una pagina Instagram che vanta più di 48mila follower.

Carriera

Andiamo a scoprire ora che lavoro fa Chiara Balistreri.

Come annunciato, Chiara lavora come influencer. In più a oggi è impegnata come attivista con l’associazione Scarpetta Rossa, che combatte contro la violenza sulle donne.

In questi mesi il nome della Balistreri è stato associato anche al Grande Fratello. Tuttavia a oggi si trattava solo di rumor.

Verissimo

A fine 2024 Chiara Balistreri è stata tra le protagoniste di Verissimo. In questa occasione ha raccontato di quanto accaduto con il suo ex fidanzato e delle violenze subite.

Le Iene

In seguito Chiara è stata ospite anche a Le Iene, dove ha tenuto un emozionante monologo.

Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi

Nel 2025 per Chiara Balistreri arriva una grande opportunità televisiva: L’Isola dei Famosi. Il reality show infatti fa ritorno su Canale 5 mercoledì 7 maggio e tutto è pronto per la prima puntata.

A far parte del cast ci sarà anche Chiara, che partecipa alla trasmissione per lanciare un messaggio di speranza e di positività.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025

Ma chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2025? Andiamo a scoprire chi c’è nel cast di naufraghi:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum, Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

È Veronica Gentili quest’anno a condurre L’Isola dei Famosi. La giornalista tuttavia non sarà sola e verrà affiancata da due nomi di spicco: Pierpaolo Pretelli, nel ruolo di inviato speciale dall’Honduras, e Simona Ventura, nelle vesti di opinionista.

Il percorso di Chiara a L’Isola dei Famosi 2025

Il percorso di Chiara Balistreri a L’Isola dei Famosi 2025 sta per iniziare. Mercoledì 7 maggio va infatti in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione del reality show e proprio nel corso della diretta i naufraghi approderanno in Honduras. Ma come se la caverà Chiara?

