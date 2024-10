La biografia, la vita privata, la carriera, le canzoni e i social di Mimì Caruso, cantante di X Factor 2024. Andiamo quindi a vedere anche il suo percorso nel noto talent e tutte le informazioni.

Chi è Mimì Caruso

Nome e cognome: Mimì Caruso

Luogo di nascita: Mali

Provenienza: Usmate Velate (provincia di Monza e Brianza)

Data di nascita: è nata nel 2007

Età: 17 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: Mimì dovrebbe essere single

Figli: Mimì non ha figli

Tatuaggi: Mimì non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @_mimicaruso_

Profilo TikTok: @_mimicaruso_

Mimì Caruso età, altezza e biografia

Per conoscere meglio la cantante di X Factor Mimì Caruso partiamo dalla sua biografia e quindi le sue origini, quanti anni ha, la sua storia, di dov’è e dove abita. Classe 2007, non conosciamo la data di nascita esatta di Mimì Caruso e quindi nemmeno il suo segno zodiacale, ma sappiamo che ha 17 anni di età. Non abbiamo informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso e per quanto riguarda i tatuaggi, pare non averne sul suo corpo.

Mimì viene da Usmate Velate, un paesino in provincia di Monza e Brianza. Ma le sue origini non sono italiane. Infatti è nata a Mali, ma è stata adottata all’età di 8 mesi. Sua mamma è musicista ed è stata lei a trasmetterle la passione per la musica.

Vita privata

Riguardo la vita privata di Mimì Caruso, ci chiediamo se abbia o meno un fidanzato, ma sembra risultare single.

Nella sua presentazione Mimì ha detto di non avere tanti amici perché nella sua vita ha avuto tre esperienze a livello di amicizia che le hanno dato una grande bastonata. Quindi ad oggi è molto felice con le sue sei amiche. Gli altri sono tutti conoscenti.

Per il suo futuro spera di trattare meglio la sé interiore, di vivere una vita piena di risate e poi vorrebbe essere la Zoe Kravitz italiana.

Dove seguire Mimì Caruso: Instagram e social

Come facciamo a seguire Mimì Caruso sui social? Partiamo dal suo profilo Instagram che ha un ottimo numero di follower. Però dobbiamo segnalare che non ha molti post. C’è qualche selfie vecchio e poi contenuti e video inerenti X Factor.

Mimì ha anche un profilo TikTok che però non ha al momento molto seguito e non ha molti contenuti. Non risulta alcun canale Youtube.

Carriera

Mimì Caruso è giovanissima e quindi non ha una grande carriera alle spalle, ma comunque qualche esperienza prima di X Factor l’ha avuta. Infatti si è esibita su diversi palchi locali, tra cui eventi canori e corali come quelli del Piccolo Coro La Goccia di Vimercate.

Inoltre ha partecipato a concorsi come il Fantastico Festival, dove ha vinto con una cover di Seven Nation Army nel 2023.

Sanremo Giovani

Sempre nel 2023, Mimì ha partecipato alle selezioni di Sanremo Giovani con il brano inedito Mi rubi il time, un’esperienza che l’ha formata ulteriormente come artista​.

Vive la musica in maniera profonda, perché è una persona molto sensibile. Quindi crede che tutta la sua sensibilità può metterla nella musica.

Album e canzoni

Riguardo gli album e le canzoni, al momento non c’è niente all’attivo. Ma Mimì Caruso ha dichiarato che sta preparando un EP.

Mimì Caruso a X Factor 2024

Mimì Caruso, nel suo video di presentazione, ha detto che ha sempre voluto fare X Factor, ma in un’età in cui poteva essere più consapevole di se stessa e delle sue abilità. “Ma visto che è successo molto per caso, ho deciso di fare questa pazzia perché poi magari non si ripresenterà mai più”, ha dichiarato.

Alle audizioni per X Factor 2024, Mimì Caruso si è esibita con il brano “Figures” di Jessie Reyez, un’interpretazione che ha colpito profondamente Manuel Agnelli, il quale si è anche emozionato. Infatti le ha dato subito l’X Pass per i Bootcamp.

Nei Bootcamp, Mimì ha eseguito “Godspeed” di Frank Ocean, confermando la sua presenza scenica e la sua capacità interpretativa. Questa performance le ha assicurato un posto nella squadra di Manuel Agnelli.

La conferma è arrivata anche agli Home Visit dove Mimì ha cantato “Earfquake” di Tyler, the Creator. Manuel Agnelli l’ha trovata molto naturale e comunicativa, una rarità. E quindi ha potuto accedere ai Live.

Tra gli obiettivi che Mimì Caruso ha per X Factor è fare ogni esibizione essendo fiera di se stessa.

I concorrenti di X Factor 2024

I casting e le audizioni di X Factor 2024 hanno portato a una selezione per arrivare a raggiungere un totale di 12 concorrenti per i live, divisi in squadre scelte dai quattro giudici. Chi sono quindi i cantanti in gara per la fase finale?

Nella squadra di Achille Lauro abbiamo: Les Votives, Lorenzo Salvetti e Patagarri.

Poi c’è la squadra di Jake La Furia in cui troviamo: El Ma, Francamente e The Foolz.

Per quanto riguarda il team di Manuel Agnelli i cantanti sono: Mimì Caruso, Punkcake e Danielle.

Infine Paola Iezzi per la sua squadra ha scelto: Pablo Murphy, Lowrah e Dimensione Brama – ELIMINATI.

Alla conduzione di X Factor 2024 c’è Giorgia.

Il percorso di Mimì Caruso a X Factor

Come abbiamo visto, Mimì Caruso ha superato ogni step di X Factor 2024 arrivando ad essere scelta da Manuel Agnelli per la sua squadra ai live del talent. Come andrà quindi il suo percorso?

(IN AGGIORNAMENTO)