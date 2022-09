Chi è Antonino Spadaccino? Età, vita privata e Instagram

Vincitore di Amici e cantante, Antonino Spadaccino lo ritroviamo tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Di seguito tutte le news e curiosità sul suo conto: l’età, la vita privata, la carriera e le canzoni, per passare a dove seguirlo su Instagram e non solo!

Chi è Antonino Spadaccino

Nome e Cognome: Antonino Spadaccino (conosciuto anche come Antonino)

Data di nascita: 9 marzo 1983

Luogo di nascita: Foggia

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Antonino non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @antonino.real

Antonino Spadaccino età, altezza e biografia

Della biografia di Antonino cosa sappiamo? Partiamo con il dire che Antonino Spadaccino è nato a Foggia il 9 marzo 1983, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Quanti anni ha Antonino? La sua età è di 39 anni.

Se vi state chiedendo l’altezza del cantante, sappiamo che è alto 1 metro e 84 centimetri. Non conosciamo invece il peso. Grazie al supporto della sua famiglia, Antonino Spadaccino ha sempre coltivato l’amore per la musica che l’ha portato, come vedremo, a vincere la quarta edizione di Amici e non solo…

Vita privata

Prima di parlare della parte social e della carriera, cosa sappiamo della vita privata di Antonino Spadaccino? Legato alla famiglia, spesso sui social si mostra in compagnia di sua mamma, alla quale è davvero molto unito. Di lui non si conosce granché poiché è davvero tanto riservato.

E ancora a proposito delle sua vita privata, nell’aprile 2016, Antonino ha fatto coming out, dichiarando la sua omosessualità. Vi state chiedendo se oggi Antonino è fidanzato o single?

Al momento non sappiamo dirvi se sia o meno impegnato sentimentalmente.

Dove seguire Antonino Spadaccino: Instagram e social

Oltre a diverse pagine fan, ci si chiede se Antonino Spadaccino è possibile seguirlo o meno sui social. Il cantante, oggi tra i concorrenti di Tale e Quale Show, ha una profilo ufficiale su Facebook e su Instagram.

Entrambe sono costantemente aggiornate con attimi di vita privata e lavorativa.

Carriera

L’amore per la musica, come dicevamo, per Antonino Spadaccino è stata sempre viva in lui. Grazie a suo padre ha iniziato a imparare da autodidatta. Nel 2000 poi ha iniziato a partecipare a vari concorsi canori, che l’hanno portato fino ai provini di Amici nel 2004.

Questo gli ha permesso ben presto di poter realizzare anche importanti duetti, da Ornella Vanoni a Gino Paoli per passare a Lucio Dalla, Michael Bublè, Ricky Fanté e Grazia Di Michele. Il talento di Antonino è stato riconosciuto anche da Gigi D’Alessio che, dopo la vittoria ad Amici, l’ha voluto con lui a Sanremo durante la quarta serata.

Altro incontro importante nella carriera di Spadaccino è quello con Mario Lavezzi, che gli ha poi permesso sempre nel novembre 2005 di pubblicare il primo singolo Ce la farò, che gli è valso persino il disco d’oro e alte posizioni in classifica. Poi nel 2006 la pubblicazione del primo album dal titolo Antonino e da lì via via altri progetti musicali, come vedremo, che lo porteranno a collaborare con grandi artisti del panorama musicale.

Tra le tante firme delle canzoni della carriera di Antonino, c’è anche quella di Andrea Cardillo, grande protagonista della prima edizione di Saranno Famosi, divenuto poi Amici.

Oltre ai programmi che citeremo sotto, in TV abbiamo visto Spadaccino in La pista, nel ruolo di coach, ma anche in Bake Off Italia Celebrity Edition, in coppia con Emma Marrone. E proprio nella prima edizione del programma di dolci i due artisti sono arrivati alla vittoria finale.

Album e canzoni

Sono quattro al momento gli album pubblicati da Antonino Spadaccino nel corso della sua carriera da cantante:

2006 – Antonino

2008 – Nero indelebile

2012 – Libera quest’anima

2016 – Nottetempo

Tra i lavori anche due EP come Costellazioni (uscito nel 2011) e Christmas (pubblicato nel 2020). Per quanto riguarda le canzoni più famose di Antonino, oggi tra i concorrenti di Tale e Quale, ricordiamo:

2005 – Ce la farò

2006 – Un ultimo brivido

– Nel mio segreto profondo

2008 – Resta come sei

2010 – Freedom

2011 – Costellazioni

– Chi sono

2012 – Ritornerà

– Resta ancora un po’

2016 – All nere

– Gira

2020 – O holy night

Amici

Durante la quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda dall’11 settembre 2004 al 27 gennaio 2005, abbiamo avuto modo di conoscere Antonino Spadaccino.

Il timbro particolare e il graffiato del giovane artista, l’ha portato a raggiungere la Finale di Amici 2004 e trionfare. Qui ha vinto anche il premio della critica.

X Factor Uk

Il 24 luglio 2018 Antonino Spadaccino ha partecipato alle audizioni di X Factor Uk. Qui ha molto colpito i giudici che si sono complimentati con lui per lo straordinario talento.

Antonino Spadaccino a Tale e Quale Show

Nel 2022 è arrivata una nuova occasione per Antonino Spadaccino, ovvero la possibilità di partecipare a Tale e Quale Show, trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai 1.

Qui Antonino dovrà cimentarsi in varie imitazioni e mettere alla prova il suo talento d’artista. Di sicuro non sarà una sfida facile, ma lui si dice carico di cominciare.

In giuria rivedremo ancora Lorella Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. A concludere il terzetto dei giudici, un ospite (imitatore) che sarà diverso in ogni puntata.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Vi state chiedendo chi sono tutti i concorrenti di Tale e Quale Show 2022? Qui di seguito vi riportiamo l’elenco completo con tutti i protagonisti. Partiamo dal cast maschile:

Tra i ripetenti con personal coach, troviamo invece Francesco Paolantoni a cui sarà affiancato Gabriele Cirilli, ormai veterano del talent show di Rai 1. E le donne del cast? Ecco chi sono:

Tra loro un solo vincitore di Tale e Quale Show. Chi riuscirà a battere la concorrenza? Una parte di concorrenti, tra l’altro, avrà modo di prendere parte anche al torneo, che si svolgerà solo al termine di questo percorso.

Il percorso di Antonino a Tale e Quale

Dal 29 settembre torna il consueto e imperdibile appuntamento con Tale e Quale Show. Nel seguente paragrafo seguiremo, passo passo, il percorso di Spadaccino nel talent.

1° puntata: Per la prima puntata di Tale e Quale Antonino ha avuto modo di imitare…

